Sauvegarde : Hycu Protégé se décline en versions gratuite et « de confiance »

Hycu, l’éditeur d’une solution de sauvegarde « multicloud », qui sait stocker les copies de secours dans un cloud et les restaurer au format d’un autre, se décline désormais en une version gratuite pour AWS et en une version « souveraine » compatible avec Azure Gov Cloud, le cloud de confiance imaginé par Microsoft.

« Nous adressons les besoins de relancer l’activité ailleurs quand vous souffrez d’un sinistre à un endroit. Nous sommes ainsi les seuls à savoir sauvegarder et redéployer en un clic des machines virtuelles prêtes à l’emploi entre les infrastructures VMware, Nutanix, AWS, Azure et GCP. Sans notre solution, la stratégie multicloud d’une entreprise revient à varier les fournisseurs de cloud sans pouvoir passer facilement de l’un à l’autre », explique Simon Taylor, le PDG de Hycu, que LeMagIT a pu rencontrer lors d’un récent évènement IT Press Tour en Californie.

« Être compatible avec plusieurs infrastructures cloud est une chose. Il faut aussi être compatible avec les cas d’usage. C’est pourquoi nous lançons aujourd’hui une version gratuite pour les sauvegardes de machines EC2 sur AWS, afin de satisfaire les besoins de sauvegarde des DevOps. Ainsi qu’une version compatible avec Azure Gov Cloud, pour les données sensibles qui ne peuvent pas avoir de copie de secours en cloud public », ajoute-t-il.

Vers une compatibilité avec Bleu ?

La possibilité de migrer les VMs sensibles au format VMware ou Nutanix du datacenter vers Azure Gov Cloud, le cloud « de confiance » de Microsoft aux USA, n’a a priori rien de « souverain » pour les entreprises françaises. Cependant - et même si Hycu ne peut déjà le confirmer avec certitude - cette fonction serait compatible à terme avec Bleu. Bleu est le cloud de souverain français qu’OBS devrait lancer en 2024 sur la base des technologies Azure.

« Comprenez que notre fonction de migration automatique entre formats est absolument essentielle dans le cadre des machines virtuelles sensibles, c’est-à-dire critiques. En effet, elle vous garantit que vous ne perdrez aucune donnée par rapport à une conversion manuelle. Et c’est essentiel dans ce contexte », commente le PDG.

Il met par ailleurs en avant que la migration d’applications entre deux sites physiques sensibles – par exemple dans le domaine de la défense – est aussi beaucoup plus simple à faire quand on sauvegarde le premier site dans un cloud de confiance et que l’on restaure ce cloud de confiance sur le second site.

Pour l’anecdote, Hycu vante que sa solution permet de fait de migrer les VMs situées dans un cloud de confiance Azure vers un cloud public, « à des fins de reprise d’activité ».

On notera que la particularité technique d’Hycu est de ne pas devoir installer d’agent de sauvegarde dans les machines virtuelles elles-mêmes ; la solution fonctionne via une VM de sauvegarde qui communique directement avec l’hyperviseur de VMware ou Nutanix, ou directement avec les services de virtualisation des clouds d’AWS, Azure et GCP. L’éditeur explique qu’il respecte ainsi la confidentialité des VMs.