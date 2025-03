MDM : SaaS, IA, ESG, les priorités de Stibo Systems en 2025

En 2020, Stibo Systems entamait sa migration vers un modèle économique SaaS, après avoir déployé une distribution PaaS de sa plateforme STEP. Il avait fait le choix de s’appuyer sur un socle Apache Cassandra (et non plus Oracle). Puis, il avait proposé ses produits PIM et MDM sur Microsoft Azure et AWS.

En 2021, il a lancé un framework d’échanges asynchrones de données de type Data as a Service (DaaS), basé sur GraphQL.

Quatre ans plus tard, environ 350 de ses 500 clients ont opté pour sa plateforme « cloud native SaaS », s’appuyant (essentiellement) sur Cassandra et Kubernetes.

« Aujourd’hui, plus des deux tiers de nos clients ont adopté notre solution SaaS », confirme Mickaël Pluchon, directeur avant-ventes EMEA chez Stibo Systems. Parmi eux, Schneider Electric, McDonald’s, Saint-Gobain, Adidas, ou encore Bonduelle. « Nous allons embarquer les derniers clients en mode SaaS dans les douze prochains mois. Cela veut dire que nous n’aurons plus de clients on premise dans un an environ ».

« Nous savons pertinemment que certains clients ne voudront jamais passer en SaaS pour diverses raisons politiques ou stratégiques. Cependant, nous ne pouvons pas proposer une solution pour tout le monde ». Mickaël PluchonDirecteur avant-ventes EMEA, Stibo Systems

L’éditeur a donc pris une résolution radicale, en toute conscience. « Nous savons pertinemment que certains clients ne voudront jamais passer en SaaS pour diverses raisons politiques ou stratégiques », poursuit Mickaël Pluchon. « Cependant, nous ne pouvons pas proposer une solution pour tout le monde et nous nous concentrons sur la demande actuelle : le SaaS ».

En 2024, la branche logicielle (Systems et DX) du groupe Stibo A/S rapportait que 79 % de son chiffre d’affaires (1,106 milliard de couronnes danoises, près de 148 millions d’euros) provient de revenus récurrents.

Une offre exclusivement SaaS sur Microsoft Azure Exit également AWS. « Notre offre SaaS est 100 % hébergée sur Microsoft Azure », indique le directeur avant ventes. « Il y a deux-trois ans, nous offrions encore nos solutions chez AWS et Azure. Avec la maturité du SaaS, les clients sont de plus en plus exigeants sur les niveaux de disponibilité. Proposer un taux de disponibilité de 99,5 %, ce n’est pas suffisant, les clients réclament 99,9 % ». Cela supposerait une très bonne connaissance des infrastructures sous-jacentes. Aussi, puisque Stibo Systems cible des industriels et de grands noms de la distribution, « Microsoft Azure est la plateforme qui a la plus forte adhérence auprès de [ses] clients ». Stibo entretient un partenariat avec Microsoft. Les clients peuvent se procurer ses solutions via la marketplace Azure. L’éditeur danois a également rejoint le programme Microsoft AI Cloud Partner, lui permettant d’intégrer les services d’IA du géant du cloud dans ses produits, ainsi que Microsoft Fabric. La plateforme concurrente à Snowflake et Databricks serait de plus en plus mentionnée dans les appels d’offres.

IA : Stibo Systems multiplie les initiatives « En matière d’IA, notre objectif est de rester agnostiques », assure le directeur avant ventes. « L’IA vient en complément du MDM ou le MDM alimente l’IA artificielle, je pense que ce sont les deux cas d’usage majeurs ». Pour l’accès à différents modèles, Stibo Systems s’appuie principalement sur Azure AI Foundry. Ce deuxième cas d’usage consistant en quelque sorte à faire d’un MDM ou d’un PIM la base d’une architecture RAG est d’ailleurs le scénario privilégié par les clients de l’éditeur. « Certains de nos clients imaginent que l’IA résoudra tous leurs problèmes. C’est faux, [...] mais il reste un potentiel à exploiter ». Mickaël PluchonDirecteur avant-ventes, EMEA, Stibo Systems « Certains de nos clients imaginent que l’IA résoudra tous leurs problèmes. C’est faux », lance Mickaël Pluchon. « C’est bien là où c’est difficile, c’est que le message marketing, il est très souvent trompeur. Ça ne résout pas tous les problèmes, bien loin de là, mais il reste encore un vrai potentiel à exploiter ». L’année dernière, l’éditeur a démontré le développement d’un RAG s’appuyant sur son moteur de recherche Elasticsearch et Azure AI. Stibo Systems propose surtout des algorithmes de « matching », de classification, de détection d’anomalies, d’enrichissement de données, de cartographies des syndications et d’extraction d’entités nommées. Des services mis à jour dans la version 2024.4 de la plateforme MDM, lancée en décembre. Aussi, le service professionnel de Stibo Systems lance à partir de ce mois de mars un « Generative AI Accelerator Package ». C’est un moyen de tester la génération de textes à partir de données, d’images, ou de PDF dans STEP, ainsi que la génération d’images ou la traduction de textes. « En matière d’IA générative, il y a encore un point bloquant : la mise à l’échelle », estime Mickaël Pluchon. « Les modèles répondent en quelques secondes, ce qui n’est pas souhaitable quand il faut traiter des millions de données. Je pense que ce problème sera réglé dans un avenir proche ». Au vu des principales fonctionnalités de la version 2025.1 de STEP, disponible depuis ce mois de mars, les demandes des clients sont moins prospectives. Stibo Systems dit améliorer la latence des connexions à son environnement Workbench Launcher en parallélisant les téléchargements, en renforçant sa robustesse et en allégeant les mises à jour. Il a également revu un tableau de bord et son système de notifications afin de suivre le statut de produits et le processus de validation des données associées. Enfin, il ajoute un connecteur bidirectionnel pour Salesforce permettant de fusionner des données et de les rechercher avant d’en créer de nouvelles. « Il s’agit d’empêcher la création de doublons dans le CRM », explique Mickaël Pluchon.