Début juin, Zoom a ouvert les portes de son tout premier « Experience Center », à Londres.

Le centre, un espace immersif, s’étend sur plus de 1 600 mètres carrés. Son élément central est le Lens Wall, un mur de 38 mètres de long équipé d’un écran LED incurvé doté d’un tactile multitouch (une première mondiale dixit Zoom).

Le but est d’avoir une expérience visuelle dynamique à 360 degrés qui peut être personnalisée pour chaque invité lors de démonstrations et d’ateliers.

Une salle de réunion « Boardroom of the Future » est quant à elle équipée d’un écran LED 8K incurvé du sol au plafond et de systèmes audio de pointe.

Zoom veut montrer qu’il est une entreprise vertueuse Zoom veut aussi faire de ce lieu une vitrine de son engagement écologique et sociétale. Un léger paradoxe si l’on en croit l’ADEME – qui préconise de réduire le nombre d’écrans et leurs tailles –, ces appareils constituant une énorme partie de l’empreinte carbone de l’IT. Quoi qu’il en soit, pour l’éditeur et constructeur, « la stratégie de conception de l’Experience Center démontre comment l’entreprise aborde la durabilité de manière holistique ». Le lieu a en effet obtenu la certification LEED (niveau Or, soit le deuxième plus vertueux après le niveau Platine). Côté sociétal, Zoom a collaboré avec un collectif de femmes nicaraguayennes (Las Tejedoras), l’ONG Casa Congo et un cabinet de design (Unispace) pour réaliser une tapisserie sur mesure, fabriquée à partir de 3 500 sacs en plastique. L’œuvre est exposée dans l’Experience Center pour « inspirer l’action des individus et des entreprises dans les domaines de la conservation de l’environnement et de l’impact social ». Le Zoom Experience Center à Londres