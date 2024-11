Zoom : un rebond et un changement de nom

Ne l’appelez plus Zoom. Ou plus exactement « Zoom Video Communications, Inc ». Désormais l’éditeur de la plus célèbre solution logicielle de visioconférence au monde s’appelle « Zoom Communications, Inc » – sans le « video ».

Ce changement de nom traduit la volonté de se présenter désormais comme « une plateforme complète de communication et de collaboration », et plus uniquement comme un outil de conférence à distance, ou (autre activité historique de l’éditeur) la softphonie (Zoom Phone).

De la visio au collaboratif « Ce changement reflète notre évolution vers une plateforme de travail centrée sur l’intelligence artificielle conçue pour la connexion humaine, ainsi que notre vision de croissance à long terme », a déclaré Eric Yuan, fondateur et CEO de Zoom, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes. De fait, au fil des mois, Zoom a élargi sa gamme en ajoutant, brique après brique, des outils pour les webinaires, pour les évènements en ligne, un webmail, une suite bureautique, ou encore les tableaux blancs. Sans oublier son offre spécifique pour les call centers. Le tout s’est accompagné d’un gros travail sur l’intelligence artificielle pour « infuser » ces différents outils (par exemple avec la transcription et la traduction en temps réels des meetings, puis avec leurs résumés).

+6 % de revenus dans les grands groupes Zoom a également annoncé cette nuit ses résultats financiers du troisième trimestre fiscal. Pour son CEO, Eric S. Yuan, ils sont plutôt bons (même si la bourse semble déçue en sanctionnant l’action de plus de 5 %). Les revenus du Q3 sont en hausse (1,177 milliard de dollars en hausse + 3,6 %), en particulier sur le segment entreprise/grands groupes (698,9 millions $, + 5,8 %) où le nombre de contrats à plus de 100 000 dollars de revenus sur les 12 derniers mois glissants est en hausse de 7,1 %. Les produits et extensions payants lancés par Zoom semblent commencer à alimenter ce chiffre d’affaires (AI Companion 2.0, personnalisations spécifiques pour des secteurs). Eric S. Yuan se félicite également d’un contrat de plus de 20 000 postes en EMEA pour son offre Contact Center (un de ses relais de croissance). Une entreprise du Fortune 10 a aussi signé le « plus gros contrat à ce jour » pour Workvivo.