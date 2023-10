Zoomtopia 2023 : Zoom à l’abordage d’Office 365 avec Zoom Docs (et une IA gratuite)

Depuis San José, où se tient le Zoomtopia 2023, l’éditeur de solutions collaboratives Zoom marque ses ambitions. Il ne veut plus être un simple fournisseur de visioconférence. Il est aujourd’hui aussi un acteur des centres d’appels (Zoom Contact Center), des évènements virtuels (Zoom Event) et il se positionne dans les entreprises comme la fondation des échanges entre employés, capable (pourquoi pas) de détrôner Teams.

Zoom avait déjà affiché cette ambition à Paris en début d’année. En Californie, l’éditeur a confirmé en multipliant les annonces, dont une des plus importantes – Zoom Docs – est une tentative frontale de s’attaquer à l’intouchable Microsoft Office.

Zoom Docs, l’arme anti-Office

« Les deux nouveautés les plus importantes sont, pour moi, Zoom Docs et AI Companion », confirme au MagIT Joseph Chong, Head of Product, Solutions, and Industry Marketing de Zoom. « Zoom Docs est une solution documentaire de nouvelle génération. Lorsque vous pensez aux solutions actuelles – comme les deux plus populaires [N.D.R. : Office et Google Workspace] –, le paradigme est littéralement celui de la feuille de papier. C’est dépassé et un peu lourd », lance-t-il.

Zoom Docs, à l’inverse, est présenté par Zoom comme une solution moderne, modulaire, intuitive, infusée à l’IA, capable de générer des ébauches à partir des meetings ou de faire des résumés.

« Zoom Docs fait tout ce que vous attendez autour d’un document » vante Joseph Chong : « écrire du texte, faire un brief, générer une histoire, collaborer à plusieurs – le tout dans des cas d’utilisation autour de la gestion de projet, et avec des blocs de contenu [à ajouter en drag & drop] comme des tableaux ou des wikis ».

Et, évidemment, sans quitter Zoom. « Il n’est plus nécessaire de créer [un fichier] quelque part et d’essayer de le partager dans une réunion. C’est très puissant », continue le responsable.

L’ambition de Zoom est élevée pour ce nouveau produit qui doit l’aider à se maintenir sur le marché face à Meet, WebEx et surtout Teams. « Je pense que cela va vraiment changer la façon dont les gens collaborent dans un mode de travail hybride. C’est en tout cas notre but », espère Joseph Chong. « Cela augmentera la valeur que nous apportons à nos clients. Et c’est en leur apportant cette valeur que nous protégerons les parts de marché de nos solutions historiques ».

Ambitieux, donc. Mais la stratégie semble bien accueillie par les marchés financiers. Après une dégringolade quasi continue depuis 2020, la valorisation de la société s’est enfin stabilisée et a même progressé de 4,5 % sur 2023.