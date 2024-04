OpenText multiplie les cas d’usage pour sa GenAI

Les utilisateurs d’OpenText auront de nouvelles fonctionnalités d’IA générative avec Aviator.

OpenText a lancé sa première série de services d’automatisation alimentés par l’IA en 2023. À l’instar des outils d’IA de Salesforce, Aviator GenAI automatise des tâches ou des groupes de tâches.

Le nouvel IoT Aviator créera un lac de données pour les données d’événements IoT et passe au crible les signaux transmis par les terminaux et les capteurs. Les responsables des performances, du temps de fonctionnement et du suivi des actifs pourront tracer et authentifier les signaux des appareils IoT, et utiliser l’IA pour élaborer des plans de maintenance qui s’appuient sur des données historiques et sur des informations extérieures, comme la météo ou les actualités.

Aviator for Axcelerate eDiscovery ciblera lui le secteur juridique. Il s’agit d’un outil de recherche et de synthèse des données liées aux investigations. Associé à la recherche prédictive d’Axcelerate, il vise à accélérer le travail sur les dossiers et les affaires.

OpenText Experience Cloud dispose par ailleurs d’un outil de création de parcours client qui permet de lancer des communications à différents moments du cycle de vie du client. Selon Alan Pelz-Sharpe, fondateur de Deep Analysis, il s’agit d’une idée intéressante lorsqu’elle est associée à Exstream, l’outil de communication client d’OpenText, car elle apporte de la personnalisation par l’IA à un processus où la personnalisation est faite manuellement ou avec une automatisation moins sophistiquée.

Les « communications avec les clients » couvrent de nombreux canaux, à la fois numériques, et papier. Il s’agit avant tout de communications marketing, mais aussi de nombreuses autres notifications, comme les mises à jour de comptes, les rappels de produits et les avis juridiques. Ces communications peuvent devenir très compliquées et complexes. Mme Pelz-Sharpe cite l’exemple d’une mise à jour juridique d’un compte bancaire ou d’une police d’assurance envoyée à des clients dans plusieurs États où les réglementations peuvent varier d’un pays à l’autre.

Muhi Majzoub, vice-président exécutif et directeur des produits, présente les nouveautés d’IA à l’OpenText World Europe