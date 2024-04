Selon les experts, le rachat d’HashiCorp par IBM pourrait modifier son équation open source

HashiCorp cherchait des acheteurs le mois dernier, selon un rapport de Bloomberg ; cette semaine, le Wall Street Journal a rapporté qu’IBM était proche d’une acquisition de la société de logiciels d’infrastructure cloud-native. IBM a confirmé ces informations en publiant un communiqué de presse peu après la clôture du marché mercredi, indiquant qu’elle allait acquérir HashiCorp au prix de 35 dollars par action, pour un montant total de 6,5 milliards de dollars.

IBM prévoit d’intégrer les produits de HashiCorp dans Red Hat, watsonx, la sécurité des données, l’automatisation informatique et le conseil, selon le communiqué de presse.

Ansible et Terraform sous le même toit

« Par exemple, la puissante combinaison de la gestion de configuration d’Ansible Automation Platform de Red Hat et de l’automatisation de Terraform simplifiera le provisionnement et la configuration des applications dans les environnements de cloud hybride », précise le communiqué.

Le Wall Street Journal avait prédit que l’opération vaudrait probablement plus que la capitalisation boursière actuelle de HashiCorp, soit 4,9 milliards de dollars, la qualifiant de « relativement petite pour IBM, dont la capitalisation boursière s’élève à environ 170 milliards de dollars ».

Cette nouvelle fait suite à neuf mois tumultueux pour HashiCorp. Fondée en 2012, la société est entrée en bourse fin 2021, mais a perdu plus de 50 % de la valeur de ses actions depuis lors, selon Google Finance. Afin de financer le développement de ses produits, HashiCorp a opté en août 2023 pour une licence Business Source License (BSL) pour toutes les versions futures de ses produits. Cela a provoqué des bifurcations du code de son outil d’infrastructure as code Terraform et de son produit d’automatisation de la sécurité Vault, en même temps qu’un conflit public avec le projet OpenTofu de la Fondation Linux, la fork la plus connue de Terraform.

Dans son communiqué, IBM ne mentionne pas si l’entreprise prévoit de remettre les produits de HashiCorp sous une licence open source. Mais le directeur financier d’IBM, James J. Kavanaugh, a déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats d’IBM, mercredi, qu’il y avait beaucoup de place pour augmenter les revenus de HashiCorp – dont 70 % proviennent de clients aux États-Unis – grâce à la force de vente mondiale d’IBM.

« Pour mettre les choses en perspective, seulement 20 % du Forbes Global 2000 sont des clients de HashiCorp et seulement un quart des clients de HashiCorp génèrent plus de 100 000 dollars de revenus annuels récurrents, ce qui souligne l’opportunité de mieux monétiser et vendre leurs produits », avance James Kavanaugh.

L’Infrastructure Cloud d’HashiCorp, un réaménagement de ses services SaaS dévoilé lundi, a pour but d’augmenter ses revenus et d’élargir sa base de clients, commente Tim Crawford, conseiller stratégique en informatique chez Avoa, une société de recherche et de conseil située à Rolling Hills Estates, en Californie.

« HashiCorp laisse beaucoup d’argent sur la table et dispose d’un potentiel considérable au-delà de son succès actuel », affirme-t-il. « Ils le savent, mais ont eu du mal à l’exploiter ».