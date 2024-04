SAP : T-Systems met de la souveraineté dans RISE

T-Systems est devenu en février « fournisseur premium » pour RISE with SAP et revendique un partenariat inédit en Europe avec l’éditeur allemand. Il devient en effet le premier partenaire de SAP à offrir une gamme complète de services d’infrastructure, d’opérations et de gestion d’applications avec une option « souveraine » : SAP S/4HANA Cloud®, édition privée dans ses data centers.

« En proposant également RISE sur son cloud privé, Future Cloud Infrastructure (FCI), T-Systems offre une solution qui répond aux exigences rigoureuses en matière de protection des données à l’échelle européenne », assure le prestataire.

Avec ce SAP S/4HANA Cloud, édition privée, dans RISE, « T-Systems est prêt à répondre aux réglementations strictes en matière de protection des données à l’échelle européenne et au-delà », continue le fournisseur.

Comparaison avec les autres partenaires premium Contacté par LeMagIT, T-Systems a précisé en quoi son offre était, d’après lui, unique par rapport à celles des autres partenaires : IBM : Infra sur IBM Cloud avec Power Hardware pour des configurations hautes performances. Mais pas de Cloud privé européen.

: Infra sur IBM Cloud avec Power Hardware pour des configurations hautes performances. Mais pas de Cloud privé européen. Fujitsu : infrastructure propre pour le marché japonais uniquement, disponibilité mondiale prévue pour 2026. Hébergement sur Azure à l’échelle mondiale. Pas de cloud privé européen

: infrastructure propre pour le marché japonais uniquement, disponibilité mondiale prévue pour 2026. Hébergement sur Azure à l’échelle mondiale. Pas de cloud privé européen Cloud4C : Focus sur les PME, les clients avec une complexité moindre, Managed Services Partner uniquement.

: Focus sur les PME, les clients avec une complexité moindre, Managed Services Partner uniquement. Deloitte : fournisseur premium de services gérés pour RISE sur les hyperscalers uniquement.

: fournisseur premium de services gérés pour RISE sur les hyperscalers uniquement. Accenture : « SOAR avec Accenture ». Fournisseur premium de services gérés pour RISE sur hyperscalers uniquement.

« De fortes capacités en matière de souveraineté » « T-Systems est dans une position unique pour proposer RISE avec des services SAP sur son propre Cloud privé et les hyper-scalers, mais aussi l’ensemble du portefeuille SAP E2E qui peut être nécessaire pour migrer vers SAP : Conseil, transformation S/4HANA, service de gestion d’applications, IA, etc », insiste le prestataire dans son échange avec LeMagIT. « T-Systems est dans une position unique pour proposer RISE sur son propre Cloud privé. » T-Systems au MagIT L’offre en cloud privé offre « de fortes capacités d’orchestration E2E pour clientèle complexe » et « de fortes capacités en matière de souveraineté ». De fait, dans l’offre Privé Futur Cloud Infrastructure, les datacenters sont soumis à la législation allemande et donc européenne. Il est également possible d’avoir des offres dédiées, client par client. Ou de déployer l’infra dans les murs de l’entreprise qui le souhaite. Ce cloud privé s’appuie sur les matériels de Cisco, Lenovo, et d’Intel ainsi que sur les technologies de NetApp et de VMware. De quoi satisfaire les entreprises clientes de SAP et membres du Cigref (qui appelle à des solutions pour se protéger des législations extraterritoriales) et l’USF (qui a mis la souveraineté parmi les problématiques majeures de son agenda) ?