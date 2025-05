SAP court-circuiterait les DSI pour mieux vendre Rise

SAP mettrait les DSI sous pression. En ciblant directement les directions métiers pour vendre sa solution cloud Rise – sans passer par les équipes IT ou ERP – l’éditeur allemand générerait des tensions et un manque de coordination interne, selon un rapport de Gartner.

Ce choix commercial complique d’autant plus l’adoption de Rise que SAP cherche à limiter la personnalisation de son ERP. Ce positionnement vise à faciliter les mises à jour, mais réduit aussi la capacité à adapter la plateforme aux spécificités métiers de chaque organisation.

Des contraintes techniques mal anticipées Les responsables IT peuvent également rencontrer des obstacles pratiques, notamment autour de la Business Transformation Platform (BTP), intégrée dans l’offre Rise. Cette plateforme censée faciliter les échanges de données entre SAP et le reste du SI ne serait disponible que dans un nombre restreint de régions cloud, souligne Gartner, ce qui pose des problèmes de latence et de souveraineté des données. De plus, les flux de données entrants et sortants peuvent générer des coûts supplémentaires significatifs. Les responsables IT doivent donc anticiper ces dépenses et intégrer les services cloud annexes nécessaires (passerelles de transit, réseaux virtuels, etc.).

Une forte croissance tirée par le cloud SAP mise clairement sur Rise pour soutenir sa croissance. L’éditeur a enregistré un chiffre d’affaires cloud trimestriel de 5 milliards de dollars (+26 %), porté notamment par les abonnements à ses services. « Notre important carnet de commandes cloud et la part croissante des revenus récurrents sont les piliers de notre objectif de croissance à deux chiffres d’ici 2025 – et pour les années suivantes » a affirmé Christian Klein, CEO de SAP, lors de la dernière présentation des résultats. L’offre Rise, vendue par abonnement, permet d’accéder à l’ERP S/4HANA et à la BTP. SAP la présente comme un levier de transformation numérique. « Pour tous nos clients engagés dans Rise, nous accélérons la création de valeur tout en réduisant les coûts de mise en œuvre grâce à d’excellents outils d’IA » a vanté Christian Klein.

Des décisions précipitées ? SAP propose actuellement une remise de 50 % pour inciter les entreprises à migrer vers Rise. Cette incitation a été saluée par le DSAG, le principal club utilisateurs SAP en Allemagne, qui avait auparavant critiqué la stratégie consistant à réserver certaines innovations (IA, comptabilité carbone, etc.) aux seuls clients Rise. Mais selon Gartner, plusieurs entreprises auraient signé leur contrat Rise sans vérification préalable suffisante, ou sans comprendre complètement l’offre et son adéquation avec leurs besoins spécifiques. Résultat, dans son rapport « Our organization committed to Rise with SAP: What now? », Gartner note que les équipes IT peinent à exécuter les décisions prises par le top management, tout en maintenant la cohérence du SI existant.

Un modèle rigide, peu négociable Rise est proposé comme un service managé. Pourtant, Gartner souligne que, contrairement à d’autres fournisseurs cloud, SAP imposerait une stricte répartition des responsabilités, peu (voire pas) adaptable aux attentes de chaque client. « Vérifiez auprès de vos équipes sourcing et IT s’il existe déjà une liste de prestataires référencés avec lesquels initier des discussions. » AnalystesRapport Gartner Pour y remédier, le cabinet recommande de collaborer avec un intégrateur tout au long du projet. Objectif : créer un pont entre le modèle standardisé de Rise et les besoins spécifiques des processus internes. « Vérifiez auprès de vos équipes sourcing et IT s’il existe déjà une liste de prestataires référencés avec lesquels initier des discussions, ou si votre infogérant actuel a les compétences nécessaires pour accompagner la mise en œuvre de Rise », suggèrent les analystes. Un bon intégrateur pourra mobiliser des profils expérimentés (chefs de projet, etc.) capables de naviguer dans la complexité du modèle Rise. Gartner recommande également de conserver certaines compétences en interne (comme celles sur SAP Basis) afin d’éviter une dépendance totale à un tiers.