Numérique durable : DSI et responsables RSE doivent travailler main dans la main

Le poids environnemental du numérique n’est pas négligeable. La production d’un ordinateur par exemple consomme 2,2 kilos de produits chimiques, 1,5 tonne d’eau et 240 kilos de combustibles fossiles. À noter que, selon l’ADEME, plus de 70 % de l’empreinte carbone du numérique vient des appareils électroniques. Aujourd’hui, ce poids doit être réduit… sans pour autant réduire l’utilisation de l’IT, devenue indispensable à tous les niveaux des entreprises.

Alors, comment faire ? En passant à l’IT durable. Ce qui ne sera possible que sur la base d’une synergie très forte entre les DSI, les responsables RSE et les collaborateurs.

Mais pour faire exister cette voie numérique respectueuse de l’environnement, il faut une prise de conscience de l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise et un travail commun et pérenne.

Ils sont désormais amenés à travailler main dans la main avec les DSI et à jouer un rôle de préconisateur, de formateur et de sensibilisateur afin d’accompagner durablement le changement. C’est par cette étroite collaboration que les objectifs nécessaires à la bonne transition écologique pourront être atteints.

Une problématique à la fois privée et professionnelle

Indirectement, la problématique est également RH.

Dans un contexte de pénurie de talents et face aux nouvelles aspirations des salariés (selon l’étude « The New Human Age » de ManpowerGroup) qui attendent désormais des entreprises un positionnement ferme et un projet ambitieux pour répondre à la crise climatique, la mise en place d’une stratégie collaborative est un impératif RH pour faciliter les recrutements et diminuer le turnover. Sans oublier la notoriété de la marque.

Mais plus important, une telle stratégie permet de poser les premières briques d’une stratégie durable pour un numérique responsable.