Microsoft et SAP mettent encore plus d’IA dans le manufacturing et la supply chain

Lors la Hannover Messe 2024, Microsoft a présenté sa plateforme de données Microsoft Fabric AI pour l’industrie manufacturière et une version de Copilot pour les opérations en usine sur Azure AI. Ces deux produits font partie de Microsoft Cloud for Manufacturing. Microsoft a également ajouté des fonctionnalités d’IA à Dynamics 365 Supply Chain Management et a généralisé la mise à disposition de nouvelles capacités d’IA dans Dynamics 365 Field Service.

Les capacités d’Intelligence artificielle de Fabric sont destinées à offrir aux directeurs d’usine des données et des analyses pour améliorer les opérations. Le modèle de Copilot est conçu pour aider les ouvriers à améliorer leur productivité.

SAP a lui aussi présenté des capacités d’IA qui s’ajoutent à ses applications dédiées au manufacturing, notamment SAP Digital Manufacturing, SAP Asset Performance Management et SAP Field Service Management. Ces nouvelles capacités devraient aider les industriels à améliorer leurs opérations et leurs chaînes d’approvisionnement.

Enfin, nouvelles fonctionnalités de Copilot dans Dynamics 365 Field Service permettent aux supports et aux techniciens de trouver des informations, de résoudre des problèmes, de tenir les clients informés et de générer des résumés de leur travail.

Les deux capacités visent à aider les entreprises à gérer, analyser et utiliser les données provenant des systèmes de fabrication, résume Kathleen Mitford, vice-présidente du marketing industriel mondial chez Microsoft. Les fonctionnalités de Microsoft Fabric permettent aux fabricants d’intégrer leurs données opérationnelles (OT) aux données IT, ainsi que d’encourager les efforts de numérisation.

Les capacités d’IA pour Microsoft Fabric, et le modèle d’ IA générative pour les usines sont actuellement en preview privés. La disponibilité générale est prévue plus tard dans l’année.

SAP a également dévoilé des capacités d’IA pour ses applications cloud dédiées au manufacturing. Là encore, le but est d’aider les industriels à utiliser leurs propres données en temps réel pour prendre de meilleures décisions afin d’améliorer le développement de produits et l’efficacité de la fabrication, vante l’éditeur allemand.

Les industriels recherchent des applications d’IA clés en main

Pour Ray Wang, analyste et fondateur de Constellation Research, deux facteurs sont à l’origine de l’essor de l’IA dans les systèmes industriels.

D’une part, la numérisation de l’industrie manufacturière est désormais beaucoup plus poussée, ce qui permet de disposer d’un grand nombre de données pour fine-tuner l’IA. D’autre part, il existe une demande croissante d’IA pour obtenir des avantages compétitifs.

« Les industriels comprennent comment les données, l’automatisation et l’IA se combinent », estime Ray Wang. « Mais ils recherchent davantage de solutions clés en main pour répondre à leurs besoins en matière de compression des marges et d’efficacité opérationnelle. »

Lorsque les industries commencent à étendre leurs initiatives numériques au-delà des projets pilotes, des PoC et des projets mono-sites, ils sont confrontés à des défis en matière d’intégration des données OT et IT, ajoute Paul Miller, analyste chez Forrester Research. Pour lui, pour répondre à ce besoin, les éditeurs de logiciels industriels commencent à proposer des outils cloud qui aident à gérer ces données à travers de multiples applications.

« Les dernières annonces de Microsoft sur Fabric enrichissent les capacités existantes dans ce domaine, en réduisant encore l’effort nécessaire pour travailler avec des données collectées à partir de différentes applications logicielles industrielles », commente-t-il.

Les outils d’IA générative, comme Copilot de Microsoft, offrent de puissantes capacités d’interaction avec des données qui proviennent de l’ensemble de l’entreprise, mais elles doivent être utilisées avec précaution, avertit Paul Miller.

Demander à un outil d’IA générative l’état des machines dans l’atelier ou l’heure à laquelle une cargaison arrivera à l’entrepôt est très différent de demander à l’IA générative de rédiger un courriel de marketing, estime-t-il, car les réponses doivent être factuellement exactes, data-driven, explicables et réplicables.

« Les avancées dans Fabric qui améliorent la collecte, la gestion et l’utilisation de données précises et fiables semblent, à première vue, moins intéressantes que celles de la GenAI », conclut Paul Miller. « Mais elles ont une utilité bien plus large, car des données de qualité, propres et bien gérées améliorent chaque application et chaque workflow, qu’ils soient alimentés par la GenAI ou non ».