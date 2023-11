L’IA générative de Copilot infuse Dynamics 365 Field Service

Microsoft intègre des capacités d’IA générative de Copilot dans Microsoft Dynamics 365 Field Service.

Les fonctionnalités de Copilot, dévoilées lors de la conférence annuelle Ignite, sont destinées à fournir aux agents de terrain et aux techniciens sur site un accès plus rapide aux informations dont ils ont besoin, pour faire leur travail ou pour gérer l’administratif (bons de mission, bons de commande, etc.).

Selon Microsoft, ces collaborateurs – toujours en déplacement sur le terrain – peuvent avoir du mal à trouver les informations qu’ils cherchent. Dans son dernier rapport annuel Work Trend Index, Microsoft le classe d’ailleurs parmi les cinq principaux facteurs de perturbation.

La fonctionnalité Copilot de Dynamics 365 Field Service sera disponible en avant-première publique en décembre, la disponibilité générale étant prévue ultérieurement.

Les opérateurs ou les techniciens de maintenance pourront poser des questions en langage naturel directement à Teams. Ils recevront, en réponse, des informations de Dynamics 365 Field Service, comme des mises à jour sur l’état d’avancement des travaux, des informations sur les pièces détachées ou encore des instructions sur les travaux à effectuer.

Dynamics 365 Guides en action, l'outil de Microsoft sera bientôt infusé avec l'IA générative de Copilot.

Microsoft a également dévoilé Copilot pour Dynamics 365 Guides, l’offre de réalité mixte destinée au manufacturing. Là encore, les employés pourront interroger les « Guides » en parlant naturellement. Copilot fera alors apparaître, en superposition, des informations pertinentes basées sur un ensemble de documentation sélectionné. Ces informations concerneront par exemple le dépannage d’une machine avec des instructions étape par étape.

Copilot dans Dynamics 365 Guides est actuellement en avant-première privée sur HoloLens 2.