Lancement des travaux du CSF « Solutions numériques de confiance »

Ce mercredi 15 mai, Marina Ferrari, secrétaire d’État chargée du numérique a présenté la conclusion de la mission de préfiguration d’un nouveau Comité stratégique de filière « Solutions numériques de confiance » conduite par Michel Paulin, directeur général d’OVHcloud.

Les Comités stratégiques de filière (CSF) sont des instruments de la politique industrielle française qui réunissent l’État, les acteurs du secteur et les organisations syndicales autour d’une feuille de route pour le développement de filières dites « stratégiques ».

Le 12 septembre 2022, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire avait annoncé le souhait du Gouvernement d’instaurer un CSF sur le numérique de confiance. Ce CSF devait réunir les acteurs du cloud, de l’intelligence artificielle, des technologies immersives et du quantique.

Le projet de contrat de filière, élaboré sous la responsabilité de Michel Paulin, est le fruit de deux ans de concertation avec l’écosystème du numérique. Il en est ressorti 5 axes structurants :

Développer l’offre et les infrastructures numériques de confiance.

Simplifier l’accès des acteurs à la commande publique et privée.

Intensifier la formation et l’innovation durable.

Définir les données sensibles et promouvoir une harmonisation des régulations.

Favoriser la croissance internationale.

L’heure est donc aujourd’hui à la concrétisation de ces axes. Le CSF identifie des actions majeures. La première est de déployer des offres intégrées Cloud-Data-IA souveraines – ce qui pourrait se faire en travaillant « collectivement ».

La seconde est d’œuvrer pour « fluidifier le changement de fournisseur numérique afin de rendre le marché des solutions numériques plus ouvert pour les entreprises européennes ».

« La filière du numérique de confiance est l’une des filières les plus dynamiques et innovantes de l’industrie française. Pourtant, elle perd des parts de marché dans un environnement fortement concurrentiel, dominé actuellement par des acteurs non européens », regrette Michel Paulin. « Cette mission de préfiguration nous a permis de fixer collectivement une ambition pour notre industrie et de définir des actions prioritaires pour promouvoir nos technologies ».

Les travaux seront présentés lors du prochain comité de pilotage du Conseil National de l’Industrie (CNI) en vue de l’adoption du contrat du nouveau CSF. Pour mémoire, l’objectif du CNI est d’éclairer les pouvoirs publics sur les enjeux de l’industrie en France.