BlueMind lance la version 5 de sa messagerie collaborative souveraine

BlueMind, éditeur français de la solution open source de messagerie collaborative du même nom, vient de lancer la version 5 de son produit.

Cette mise à jour apporte de nombreuses nouveautés fonctionnelles, notamment au niveau du webmail et de l’agenda, ainsi que des avancées techniques majeures.

Côté webmail, on note l’ajout de la gestion des délégations, d’un mode sombre, de plus de tris et filtres, de la prévisualisation des pièces jointes et la prise en charge du chiffrement S/MIME.

L’agenda gagne la visualisation des disponibilités au format standard, la différenciation des réunions annulées et une meilleure gestion des délégations et transferts d’invitations, ainsi que la possibilité d’ajouter un lien de visioconférence à une invitation

La synchronisation mobile bénéficie aussi de nouveautés avec la synchronisation des brouillons, des pièces jointes dans les événements, et la possibilité d’effacer un compte.

Côté technique, une nouvelle architecture avec une conception orientée stockage objet vise à gagner en performance et à passer à l’échelle. BlueMind met également en avant un renforcement de la sécurité et des fonctions d’administration.

BlueMind se positionne comme une alternative souveraine aux solutions de messagerie propriétaires comme Microsoft Exchange, Outlook, ou encore Gmail.

En 2021, BlueMind avait déjà refondu son webmail. La même année il l’avait enrichi d’un outil de visioconférence. BlueMind est également embarqué comme brique de messagerie dans des offres souveraines qui visent à être complètes de bout en bout, et des alternatives à Office 365, comme celle de Jamespot.

BlueMind est également une des briques fondamentales de « IS Suites », une des trois suites collaboratives souveraines retenues dans l’appel à projets « Suites bureautiques Collaboratives Cloud » du plan « France 2030 ».

« La messagerie collaborative est souvent le service le plus utilisé et critique d’une entreprise, ce qui engendre une certaine complexité (volume et flux énormes, tous les utilisateurs, temps de réponse courts, données sensibles, interruption non tolérée). Il est aussi tellement dominé par les habitudes des utilisateurs que toute solution se doit de supporter le client Outlook et les mobiles », avance Pierre Baudracco, CEO de BlueMind, pour justifier la stratégie de « compatibilité » avec Outlook.

« C’est le tour de force qu’a réussi BlueMind avec cette version 5 : allier robustesse et souveraineté avec le respect de tous les usages des utilisateurs », vante-t-il avant d’insister sur une autre de ses spécificités : « et c’est Open Source ».

L’éditeur, basé à Toulouse, revendique 600 clients en France et à l’étranger, parmi lesquels des ministères (comme celui de l’Intérieur), des collectivités (Marseille), des hôpitaux, des universités (Le Rochelle, Montpellier) ou encore des entreprises comme Thales ou Airbus Defense & Space.