L’essentiel sur l’alternative de Jamespot à Office 365

« Il n’y a pas d’alternatives crédibles à Office 365 ». Cet argument, souvent évoqué par les décideurs qui choisissent des suites collaboratives américaines, a aiguisé les ambitions locales. Plusieurs éditeurs ont lancé des offres ouvertement positionnées comme des alternatives « souveraines » à Microsoft ou Google Workspace. Parmi eux, Jamespot.

Pour Alain Garnier, président de l’éditeur et membre fondateur du collectif Play France Digital qui promeut les alternatives IT locales, « ce qui est “nouveau”, c’est le fait d’assumer publiquement et de se lancer tel quel [en concurrents de G Suite et Office 365] », analysait-il en 2021 pour LeMagIT lors de la présentation de son offre. Dans la foulée, TalkSpirit ou Linagora confirmaient cette tendance.

« Notre offre vient en compétition directe avec Office 365 car elle peut le remplacer ou le compléter pour l'améliorer. » Alain GarnierJamespot

Jamespot, spécialiste des réseaux sociaux d’entreprises et du Digital Workplace, s’est donc lancé sur ce segment pour venir « en compétition directe avec Office 365 […] car on peut le remplacer ou le compléter pour l’améliorer », assure Alain Garnier.

« Notre spécificité est depuis le début de fournir une plateforme collaborative complète, ce qui se traduit par plus d’une centaine d’Apps dans le Jamespot Store », insiste Alain Garnier. Autrement dit, la stratégie est de dépasser la seule bureautique et de proposer une offre de bout en bout à la Teams.

Pour y arriver, l’éditeur a fait une incursion dans la visio. D’abord via un partenariat avec les Bretons d’Apizee. Ensuite en implémentant Jitsi sur Outscale pour proposer une offre de visioconférence souveraine et sécurisée (sur le modèle de Tixeo).

OVH ou Outscale (Dassault Systèmes) au choix Dans le détail, la solution se compose de plusieurs éléments : un agenda, un espace de stockage de fichier (sur une technologies maison), un outil d’édition collaborative (LibreOffice ou OnlyOffice au choix), une messagerie instantanée et une visio (Jitsi ou Apizee donc). S’y ajoutent une messagerie (Bluemind), des outils de gestion de projets, de formulaires, d’intranet, d’organigramme, etc. Côté infrastructure, la suite de Jamespot peut être hébergée sur OVH ou sur Outscale. Elle peut également être complétée, en fonction des besoins des entreprises, par la centaine d’apps sur le « store » de l’éditeur évoqué par Alain Garnier. Les prix par utilisateur et par mois de la suite de Jamespot varient de 5 € à 15 €. Elle nécessite de souscrire à un des plans de l’éditeur. La version sur Outscale est à part, dans le plan Vault dédié aux organisations sensibles.