Sortie de CollabNext, suite collaborative souveraine issue de « France 2030 »

Jamespot, l’éditeur français de Digital Workplace, vient de lancer deux offres collaboratives, souveraines, et augmentées à l’IA.

La première, CollabNext, est née de l’appel à projets « Suites bureautiques Collaboratives Cloud » du plan « France 2030 ». Elle est le fruit du travail de 12 partenaires et a pour but d’être « une véritable alternative à Microsoft 365 et Google Workspace ».

La suite est 100 % souveraine et son hébergement – sur Outscale – est SecNumCloud (version 3.2).

Elle propose un Intranet collaboratif et plus de 100 applications pour « répondre de manière spécifique aux besoins métiers et typologie de chaque organisation ». Elle dispose également d’une suite bureautique complète (Basic Office) avec mail, messagerie, agenda, visioconférence et gestion documentaire.

Cette suite a été développée par Jamespot en s’appuyant sur des briques open source, comme OnlyOffice pour l’édition de texte et Jitsi pour la Visio.

Un bot à la Gen AI Dans le même temps, Jamespot a sorti un assistant augmenté à l’Intelligence artificielle générative : « JamesBot se présente ainsi sous la forme d’un Chatbot, à qui l’on peut demander de générer du texte grâce à un simple prompt ». Autre nouveauté à base d’IA, un outil « baguette magique », il permet d’étoffer ou de synthétiser un texte rédigé, pour l’adapter à différents canaux de communication en un clic : Intranet, mail, blog, post LinkedIn, etc. Ces deux fonctionnalités sont disponibles, en option, dans Basic Office et CollabNext. « L’IA Générative va rendre nos solutions collaboratives plus puissantes. La sortie de CollabNext est également une très belle victoire pour nos partenaires et nos équipes, car cet outil est le premier à offrir une première véritable alternative souveraine de cette ampleur », se réjouit Alain Garnier, Président et co-fondateur de Jamespot. Pour mémoire, il existe cependant déjà quelques alternatives, notamment celle de Oodrive et de son consortium avec Tixeo et Olvid. Pour sa GenAI, Jamespot propose et proposera plusieurs LLMs « selon les besoins et l’évolution des modèles, configurables par plateforme », confie Alain Garnier au MagIT. « À date, nous avons à disponibilité : Mistral AI 8x22B, Llama 3 70B et le modèle LightOn Alfred 40B ».