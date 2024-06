Retour sur l’IT et les enjeux énergétiques avec Etienne Besançon, « Tech for Climate ? »

LeMagIT : C'est la troisième édition de « Tech for Climate ? » et cette année l'événement embarque un plus grand nombre de partenaires de l'écosystème IT semble-t-il ?

Etienne Besançon : En effet. Nous organisons pour la troisième année consécutive un événement qui vise à réunir plus de 1 500 décideurs (DSI mais aussi DAF, DRH et bien sûr DG) à la Maison de la Chimie, à Paris, le 13 juin prochain et dont la vocation reste la sensibilisation et l’éducation du plus grand nombre aux défis climatiques et environnementaux.

Sur ces sujets le constat est assez simple, si nous voulons réussir le défi de ralentir le réchauffement climatique nous devons tous être des acteurs engagés individuellement. Mais nous savons aussi que nous devons agir sur notre écosystème. 90 % de la réduction du bilan carbone de Constellation ne dépend pas de nous.

Etienne Besançon, CEO Constellation

« Tech for Climate ? » est à la fois un événement de sensibilisation mais aussi à impact. Par exemple un de nos partenaires, la société Arrow, a initié tout récemment une stratégie de réduction de son empreinte carbone, d’abord en sensibilisant les instances exécutives, puis en réalisant son bilan carbone et en construisant une trajectoire de décarbonation. Il faut pouvoir sensibiliser individuellement et favoriser des réactions en chaine.

Cette 3ème édition a été co-construite avec Evernex, la Convention des Entreprises pour le Climat (CEC), Harmonie Mutuelle, In Extenso Innovation Croissance, Eloi, Impakt, Crédit Coopératif, 2tonnes, Ekimetrics, Endrix, Exponens, Hitachi Vantara et Picoty, et s’articulera autour d’une trentaine de conférences, réunissant plus de 70 intervenants de premier plan dont Heidi Sevestre, Thomas d’Ansembourg ou encore Eric Duverger qui succèderont aux intervenants des éditions précédentes tels qu'Emma Haziza, Valérie Cabanes, Aurore Stephant, Fabrice Bonnifet, Arthur Auboeuf ou encore Maxime Blondeau.

LeMagIT : Les débats récents sur l'IA et la consommation énergétique semblent raviver les interrogations sur la capacité de la tech à adapter son modèle aux enjeux durables. Qu'en pensez-vous ?

Etienne Besançon : Notre secteur doit faire preuve de plus de transparence c'est certain, notamment sur les services de cloud public. Je note que certains de nos partenaires, à l'image d'HPE, Lenovo ou Hitachi, sont engagés dans des processus importants de réduction de leur empreinte carbone dans la conception et la fabrication de leurs matériels d'infrastructure.

Grace à notre écosystème de partenaires on propose des services permettant d'augmenter la longévité des infrastructures, de réduire la consommation énergétique. Le leasing et la mutualisation sont des services qui peuvent également apporter des solutions en matière de réduction de l’empreinte carbone des infrastructures.

« À l’aune de l’IA, la maîtrise des enjeux énergétiques et d’une tech responsable dans tous les domaines deviendra essentielle pour l’écosystème et pour les entreprises. » Etienne BesançonCEO Constellation

Tout cela me semble aller dans le bon sens. Est-ce assez rapide ? C'est la question. Je note que si la quasi totalité des appels d'offres des entreprises mentionnent des obligations dans ces domaines, très peu d'entreprises l'imposent dans leur choix de fournisseurs. 80 % d'entre-elles continuent à travailler comme avant. En ce qui concerne l'IA, tous les spécialistes le savent c'est une technologie très énergivore. Le tout data a des limites énergétiques. Le tout IA aura un coût et entrainera une dépendance vis à vis des acteurs qui ont la possibilité d'imposer un pricing power, à l’instar de ce qui se passe dans le cadre du rachat de Broadcom par VMware.

LeMagIT : Constellation vient de faire rentrer 3i dans son capital et accélère dans le développement de ses activités. Quels sont les projets qui tirent actuellement sa croissance ?

Etienne Besançon : Sur le moyen terme sans aucun doute la transformation bas carbone de nos services mais actuellement on note deux tendances très fortes : la cybersécurité et le cloud hybride.

Ensuite les entreprises ont besoin de partenaires de confiance dans des domaines classiques de la gestion des infrastructures liées à l'augmentation des volumes de gestion des données, à la modernisation de leurs ERP notamment dans les ETI où l'apport de l'IA peut améliorer l’automatisation de certains processus métier.. L'arrivée de 3i dans notre capital s'inscrit dans le prolongement de ce nous avons construit avec nos clients et désormais augmenté aux exigences d'une tech bas carbone.