Les outils pour mesurer l’impact environnemental d’AWS, Azure et GCP

Alors que les défis mondiaux urgents ne cessent d’augmenter, certaines entreprises cherchent un moyen de réduire leur impact sur l’environnement, tout en s’engageant à traiter leurs communautés de manière éthique. Le cloud jouant un rôle prépondérant dans l’infrastructure des entreprises, les hyperscalers mettent en place des outils permettant de surveiller leur impact écologique.

Dans cet article, nous explorons les outils dits d’ESG (Environnement, Social, Gouvernance) d’AWS, Azure et GCP. En France, on parle plus volontiers de RSE, pour Responsabilité Sociétale des Entreprises, à savoir l’intégration volontaire de préoccupations sociales et environnementales aux activités commerciales et aux relations avec les parties prenantes. L’ESG est un synonyme à l’échelle mondiale. Il s’agit d’un cadre qui évalue l’impact et la durabilité d’une entreprise à travers ces trois aspects :

L’environnement. L’aspect environnemental concerne les émissions de gaz à effet de serre, la gestion des ressources naturelles de manière durable et la préparation aux risques climatiques physiques, comme les inondations et les incendies.

L'aspect social. L'aspect social examine les relations d'une entreprise avec ses clients, ses employés, ses fournisseurs et les communautés au sein desquelles elle opère. Cela inclut la gestion du capital humain, les salaires équitables, l'engagement des employés et l'impact plus large de l'entreprise sur la société.

La gouvernance, ou l'aspect éthique. Cette partie se concentre sur les pratiques et politiques internes d'une entreprise qui guident ses actions, son leadership, ses incitations et sa gestion globale. Les principaux éléments à prendre en compte sont les incitations des dirigeants à s'aligner sur les pratiques durables, les droits des actionnaires, ainsi que la transparence et la responsabilité des dirigeants de l'entreprise.

RSE comme ESG jouent un rôle important dans la prise de décision en matière d’investissement, car ils utilisent des facteurs non financiers pour compléter l’analyse financière traditionnelle, afin de mieux analyser les opportunités et les risques au sein d’une entreprise.

Les trois piliers de l'ESG dans le cloud

Les fournisseurs de services subissent également la pression du marché et des investisseurs pour améliorer leurs performances RSE/ESG, notamment en raison de l’impact de la croissance des centres de données sur l’environnement. De fait, les fournisseurs de cloud, soucieux d’améliorer sans cesse leurs scores environnementaux, peuvent généralement se prévaloir d’infrastructures plus efficaces que celles des data centers privés.

Par exemple, les services cloud peuvent servir à accélérer les initiatives de décarbonisation, ce qui réduit les coûts de mise en œuvre et favorise la conformité aux réglementations climatiques. L’IA, l’apprentissage automatique et l’IoT, qui sont tous des services cloud très demandés, peuvent dès lors contribuer aux efforts de décarbonisation d’une entreprise.

Encore faut-il pouvoir comptabiliser ces bénéfices et c’est à ce titre qu’entre en jeu l’outil d’ESG du fournisseur de cloud. Notez les caractéristiques qui sont importantes pour votre entreprise, telle qu’une couverture ESG complète, le logiciel de gestion du développement durable du fournisseur, ou des capacités de reporting ESG transparentes. Voici les derniers outils ESG des trois principaux hyperscalers.

Amazon AWS L’outil Customer Carbon Footprint Tool (CCFT) aide les clients AWS à suivre, mesurer, examiner et prévoir les émissions de carbone associées à leur utilisation d’AWS. Il respecte les normes du protocole des gaz à effet de serre et fournit un tableau de bord, avec des visualisations de données qui donnent un aperçu des émissions par service et par emplacement géographique. Cet outil s’inscrit dans le cadre de l’engagement d’Amazon en faveur du climat, qui vise à alimenter ses opérations avec 100 % d’énergie renouvelable d’ici à 2025 et à réduire à zéro ses émissions de carbone d’ici à 2040. CCFT prend en charge les téléchargements CSV pour une analyse détaillée et l’intégration dans d’autres systèmes de reporting. Grâce à la granularité améliorée des données sur le carbone, les utilisateurs peuvent examiner les émissions par service et par région. AWS a également réduit le seuil de déclaration à trois décimales, ce qui permet aux clients ayant une empreinte plus faible de visualiser leurs données. Cette meilleure visibilité aide les entreprises à gérer et à optimiser plus efficacement leurs initiatives en matière de développement durable.

Microsoft Azure La suite Microsoft Cloud for Sustainability aide les entreprises à mesurer leurs émissions de carbone, à gérer leurs objectifs de développement durable et à rationaliser leurs processus de reporting. Elle comprend des outils tels que Sustainability Manager (pour automatiser la collecte de données et le calcul des émissions), ainsi qu’Emissions Impact Dashboard (pour analyser les émissions liées à l’utilisation d’Azure et de Microsoft 365). La suite fournit des informations exploitables sur les efforts des entreprises en matière de développement durable et garantit la conformité avec les normes de reporting.

Google GCP Google GCP suit une stratégie unique pour intégrer l’ESG dans ses services en cloud. GCP fournit des scores d’énergie sans carbone pour ses régions en cloud, ce qui permet à ses clients de prendre en compte la réduction des émissions de carbone dès la première phase de conception de leurs initiatives en cloud. Afin de rendre les données plus accessibles et exploitables pour les entreprises et les investisseurs, GCP s’associe au cabinet ESG Book afin de proposer des outils de données avancés. ESG Book fournit en toute transparence des données ESG comparables et s’aligne sur les principes du Pacte Global des Nations unies.