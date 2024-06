Low-code/no-code : Oracle intègre un assistant IA dans APEX

Oracle a annoncé le 17 juin la disponibilité générale d’APEX 24.1.

En attendant Oracle Code Assist, un outil de génération de code SQL et Java en cours de développement (et déjà testé en interne), le fournisseur a présenté APEX AI Assistant, son équivalent pour sa plateforme de développement low-code/no-code reposant sur Oracle Database.

APEX AI Assistant comprend et génère la syntaxe SQL. Il permet ainsi d’expliquer des requêtes existantes et de suggérer des correctifs en cas de bugs. Il peut également aider à débugger du code HTML, CSS, JavaScript, ainsi que des fonctions PL/SQL.

L’outil inclut également un App Wizard. Là encore, en langage naturel, il serait possible de spécifier les « attributs et les capacités » de nouvelles applications et ainsi créer un « blueprint », un plan entier d’une application.

Par ailleurs, Oracle intègre un agent conversationnel sur étagère permettant aux développeurs de l’infuser dans leurs applications sans avoir à concevoir l’ensemble des composants nécessaires à son fonctionnement.

Oracle assure que ses clients peuvent sélectionner le grand modèle de leur choix, mais ne précise pas dans sa communication quels LLM sont compatibles.

Il faut se rendre dans la documentation pour découvrir que le fournisseur prend en charge les modèles d’OpenAI, de Cohere et les siens (OCI Generative AI).

En revanche, la complémentarité entre APEX 24.1 et Oracle Database 23ai semble évidente. Il est fort probable que pour tirer pleinement parti des fonctions d’IA générative d’APEX AI Assistant, les entreprises aient besoin d’adopter la dernière version en date de la base de données. De fait, elle intègre AI Vector Search, une extension permettant de stocker et d’indexer des représentations vectorielles de documents textuels, d’images, de vidéos, de son, etc.

Pour rappel, cela permet d’ancrer les résultats d’un modèle d’IA générative dans une « vérité terrain », et ainsi, éviter en grande partie les hallucinations. Ici, cette intégration peut à la fois servir à optimiser les résultats fournis par l’agent conversationnel, mais aussi (et surtout) améliorer la recherche sémantique dans les applications développées avec APEX.