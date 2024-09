Workday fait une incursion dans l’IA « agentique »

Workday approfondit encore son utilisation de l'Intelligence artificielle dans ses plateformes RH et financières. Avec unenouvelle évolution, annoncée lors de son évènement client annuel mondial « Rising », l’éditeur promet encore plus d’automatisation et donc une meilleure productivité.

La mises à jour, baptisée Workday Illuminate, étend l’IA à de nombreux domaines, qui vont des tâches simples à celles plus complexes, comme l'identification des problèmes dans les processus RH (par exemple un goulot d’étranglement dans un processus de recrutement) avec des recommandations pour les résoudre.

L’IA peut par exemple suggérer un ou des candidats internes auxquels un dirigeant n’aurait peut-être pas pensés dans le cadre d’un plan de succession.

Autre exemple, Illuminate, qui s’appuie sur des données et aussi sur le contexte de la demande, peut aussi être utilisé pour requêter les systèmes – comme pour fournir aux managers des informations sur les rémunérations spécifiques.

Mais Workday insiste, dans tous les cas, que ce soit dans le recrutement, la rédaction d’un compte rendu d’entretien, ou la succession, aucun processus RH n’est entièrement automatisé. L’agent augmente l’humain, il ne remplace pas.

Illuminate s’articule autour d’une série « d’agents ». Les utilisateurs pourront interagir avec ces agents via Workday Assistant, un chatbot qui utilise l’IA générative et qui peut s’intégrer à Teams ou Slack.

Workday Assistant sera disponible au début de l'année prochaine, y compris en langue française. Une intégration avec Copilot pour Microsoft 365 est également prévue.

Quant à la tarification, Workday assure au MagIT que ces nouveautés seront disponibles sans aucun surcoût dans chacun des produits.

Workday a déjà fait de nombreuses incursions dans la Gen AI, que ce soit dans ses applications métiers (SaaS) ou pour développer des add-ons en utilisant son PaaS. Le tout, assure son CTO, en regardant de praès la consommation énergétique des modèles pour limiter leur empreinte écologique – et donc les coûts pour l’éditeur.