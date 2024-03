Un procès contre Workday pourrait marquer l’Histoire de l’IA appliquée aux RH

C’est un procès qui pourrait marquer l’Histoire des logiciels de gestions des ressources humaines (SIRH/HCM). Il se déroule en Amérique, où un candidat a répondu, en vain, à plusieurs annonces d’emplois. Celui-ci accuse l’Intelligence artificielle embarquée dans les solutions de recrutement de Workday – qui géraient la plupart des annonces auxquelles il a répondu – d’être « biaisée ».

Mais ces accusations de discrimination et de « biais à l’embauche » – puisqu’il s’agit bien de cela – auront des répercussions au-delà des États-Unis dans le sens où le verdict pourrait fixer pour la première fois la responsabilité des uns et des autres (éditeur, entreprise utilisatrice) en cas de procès après l’utilisation d’une IA dans le domaine inflammable que sont les RH.

M. Mobley, qui se présente dans le dossier comme un Afro-Américain de plus de 40 ans souffrant d’anxiété et de dépression, affirme donc que le logiciel de Workday est discriminatoire.

Mais elle avait également donné la possibilité au plaignant de déposer une plainte modifiée pour faire valoir d’autres points juridiques soulevés lors de l’audience et dans un mémorandum. Saisissant cette occasion, les avocats de M. Mobley ont étoffé leur dossier pour étendre l’affaire. Alors que la plainte initiale faisait 16 pages, la version modifiée présentait une argumentation plus détaillée de 37 pages.

« Nous nions les allégations et les affirmations faites dans la [nouvelle] plainte modifiée. Nous restons engagés en faveur d’une IA responsable (NDR : une IA sans biais et explicable) », assure-l’éditeur à nos collègues américains.

Cela ne veut pas dire pour autant que les éditeurs sont hors de cause, tempère Paul Lopez. L’employeur/client peut parfaitement contre-attaquer en faisant valoir que le logiciel est « défectueux », et que l’éditeur a une responsabilité envers ses clients.

Les RH vont devoir apprendre à comprendre l’IA

La responsabilité sera-t-elle plus partagée dans l’IA que dans la paie ? Le jugement prochain de l’affaire Derek Mobley contre Workday en donnera un premier élément de réponse.

Mais dans tous les cas, pour les employeurs, les risques de l’IA dans le recrutement, l’embauche (et dans d’autres fonctions RH) « sont suffisamment importants pour justifier une supervision, des contrôles et une évaluation continus des solutions d’IA mises en place », prévient Helen Poitevin, Distinguished VP Analyst chez Gartner.

Jamie Kohn, un autre analyste du Gartner, confirme et constate que les responsables du recrutement « ne sont pas toujours conscients de la manière dont les fournisseurs utilisent l’IA dans leurs produits ». Or les exigences légales croissantes « signifient qu’ils vont devoir développer une compréhension plus approfondie des technologies qu’ils utilisent et savoir quelles questions poser ».

« Si vous mettez [une technologie] en œuvre, vous êtes responsable de l’impact qu’elle aura sur vos décisions d’embauche », insiste-t-il.

Cette compréhension sera d’autant plus importante que l’IA – parce qu’elle est également positive pour les RH (et qu’elle peut aussi lutter contre les biais humains) – sera de plus en plus embarquée dans les outils de gestion des employés, prédit Katy Tynan, analyste chez Forrester Research.

Mais plus il y aura d’IA infusée dans le SIRH, plus « la probabilité que la technologie soit utilisée d’une manière qui aboutisse à un procès augmente », avertit-elle.