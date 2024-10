Trois Français dans les lauréats 2024 du programme européen AI Startup

Meta, Hugging Face et Scaleway annonce ce 1er octobre les vainqueurs de la deuxième édition de leur « European AI Startup Program ». Ce programme vise à accompagner l’échelle européenne, des start-up en phase d’accélération qui s’appuient sur des modèles d’intelligence artificielle en open source.

Parmi les cinq lauréats de cette année, trois sont français.

Le premier est Batisia, un copilote pour les professionnels de la promotion immobilière et du BTP qui développe des solutions pour surmonter les obstacles à la productivité dans le secteur.

Neuralk-AI développe pour sa part des modèles, qui s’appuient sur des réseaux neuronaux graphiques, pour les tâches de similarité et de recherche dans les ensembles de données structurées.

Le troisième lauréat est franco-allemand. Pruna est une solution qui cherche à baisser les coûts de l’IA – tout en la rendant plus rapide et durable – avec une compression automatique des modèles. « Quelques lignes de code suffisent pour adapter et combiner automatiquement les meilleures méthodes de compression et d’efficacité de l’apprentissage automatique pour chaque cas d’utilisation », explique le communiqué du programme.

« Ces cinq start-up ont vocation à devenir des leaders dans l’IA en Europe et plus globalement dans le monde. » Roxanne VarzaDirectrice de Station F

Les deux autres lauréats sont allemands (Kodex AI, une plateforme d’automatisation à base d’IA générative pour la finance) et estoniens (Vocal Image pour améliorer les compétences vocales).

La précédente édition était franco-française. Parmi les lauréats, on trouvait un copilot qui applique l’IA pour le droit (Jimini AI) ou Qevlar AI, proposant des agents pour les équipes opérationnelles de cybersécurité.

Avec le soutien de l’incubateur HEC Paris, les lauréats de cette année 2024 bénéficieront pendant trois trimestres d’un mentorat technique des chercheurs de FAIR (le laboratoire de recherche en IA de Meta), de l’accès à la plateforme et aux outils d’Hugging Face et à l’infrastructure de Scaleway (compute et clusters GPU).

« Ces cinq start-up ont vocation à devenir des leaders dans l’IA en Europe et plus globalement dans le monde », assure Roxanne Varza, la directrice de Station F. À suivre de près, donc.