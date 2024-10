Breeze : les nouveaux agents d’IA génératifs de HubSpot

Lors de sa conférence utilisateurs « Inbound », l’éditeur de CRM et de solution d’automatisation du marketing HubSpot a présenté une suite d'outils d'Intelligence artificielle générative, regroupés sous le nom de Breeze AI.

Certains sont déjà disponibles, d'autres sont en version bêta ou à venir.

Concrètement, les agents Breeze génèrent du contenu marketing, communiquent avec les clients pour le service après-vente, soutiennent les forces commerciales, et suivent les réseaux sociaux.

Breeze Copilot, une évolution des outils ChatSpot GPT, est actuellement en bêta. Quant à Breeze Intelligence, il collecte des données à travers l'entreprise pour donner aux équipes commerciales et marketing une vision plus complète de chaque client afin de personnaliser les approches.

Plus de 80 fonctionnalités supplémentaires de Breeze ont été ou seront ajoutées à la suite de HubSpot.

Parmi les 200 nouvelles fonctionnalités annoncées, toutes ne concernent pas l'IA générative, mais certaines y sont étroitement liées. Par exemple, les rapports d'analyse et d'attribution marketing, particulièrement complexes, peuvent désormais être créés avec des requêtes en langage naturel assistées par l'IA.

Sous le capot, Andy Pitre, EVP des produits chez HubSpot, explique que l’éditeur utilise principalement ChatGPT d'OpenAI pour ses propres fonctionnalités d'IA.

Environ 25% des utilisateurs auraient déjà adopté une ou plusieurs des fonctionnalités d'IA générative - un bon taux d'adoption compte tenu de leur lancement récent, estime HubSpot.

HubSpot Breeze AI peut créer du contenu vidéo à partir d'autres sources, comme des articles de blog, et vice versa.

Pour Liz Miller, analyste chez Constellation Research, HubSpot a mis au point une gamme d'outils pour les commerciaux et le marketing très bien adaptée aux moyennes entreprises, aux départements des grands groupes et à leurs filiales géographiques. Un constat que renforce ces ajouts de Gen AI.

« Si vous avez besoin de brancher un outil pour desservir spécifiquement un bureau local, HubSpot se déploie rapidement, ce qui est intéressant pour les grandes organisations […]. Et pour les entreprises de taille intermédiaires, c’est aussi un choix viable et légitime pour l'ensemble des ventes, du marketing et des services », analyse-t-elle.

Le prix et la disponibilité des agents de Breeze dépendent de l'abonnement souscrit par le client.

Breeze Intelligence sera vendu selon un modèle à l’usage. Breeze Copilot (en bêta) est disponible pour tous les clients et les Breeze Agents sont inclus dans leurs hubs respectifs pour les abonnements Pro et Enterprise.

Breeze Intelligence sera vendu comme un complément aux hubs existants, ce qui signifie que les clients devront avoir un abonnement payant à un hub de base pour acheter des crédits Breeze Intelligence.

Les fonctionnalités annoncées pour les Marketing Hub et Content Hub sont incluses dans leurs hubs respectifs aux niveaux d'abonnement Pro+ et Enterprise.