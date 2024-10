« IA ou pas IA ? Telle est la question », pour les pros français de l’IT (étude)

Une récente étude menée par SolarWinds, éditeur américain de logiciels de gestion des ressources informatiques et d’observabilité, révèle une attitude ambivalente des professionnels français de l’IT vis-à-vis de l’intelligence artificielle (IA). Le rapport, qui s’appuie sur une enquête auprès d’une centaine de professionnels en France, met en lumière un désir d’adoption de l’IA tempéré par des inquiétudes.

Une appétence de l’IT pour l’IA…

L’étude montre en effet que 90 % des sondés utiliseraient déjà l’IA ou prévoiraient de le faire. Cependant, seuls 37 % estiment que les bases de données de leur entreprise sont prêtes à répondre aux exigences de l’IA.

Cette tension entre ambition et réalité – déjà soulevée plus largement par une autre étude de Riverbed – se reflète dans les investissements : la moitié des répondants indiquent que leur entreprise n’a pas investi plus de 5 millions d’euros dans l’IA (un chiffre supérieur de 8 points à la moyenne européenne).

Les professionnels français voient dans l’AIOps (l’utilisation de l’IA pour les opérations IT) le potentiel le plus prometteur (28 % des répondants), devant le Machine Learning (27 %) et les grands modèles de langage LLM (26 %). Néanmoins, seulement 21 % des entreprises françaises utiliseraient actuellement l’IA pour optimiser leurs opérations IT, contre 38 % au niveau mondial.