Le parcours client, pomme de discorde entre IT et direction marketing

« L’absence de consensus sur la responsabilité du parcours client constitue un point de blocage [pour] unifier les données [CX] ». Ce constat est tiré de l’étude annuelle d’Adobe sur les « tendances digitales ».

L’édition de cette année est, sans surprise, très axée sur l’IA, en particulier l’IA générative. Mais c’est la « division » (sic) entre fonctions IT et services marketing sur ce parcours client qui retient l’attention.

Le parcours est IT pour l’IT, et marketing pour le marketing

« Les spécialistes marketing estiment que la responsabilité du parcours client est partagée entre les équipes CX (42 %) et le marketing (32 %) et que les responsables technologiques ne jouent qu’un rôle mineur (6 %) », chiffre Adobe. À l’opposé, « leur point de vue tranche avec celui des profils IT : 55 % d’entre eux s’estiment responsables, reconnaissant un rôle aux équipes CX (25 %), mais n’accordant que peu de crédit au marketing (3 %) ».

La pomme de discorde est problématique. Elle aurait en effet des répercussions sur des éléments fondamentaux (en premier lieu, les données, donc, mais aussi sur les types d’IA à mettre en place) pour l’évolution du CX.

« [Elle] provoque souvent des tensions [et] nuit à la capacité des entreprises à atteindre leur objectif de personnalisation à grande échelle », confirme le rapport.

L’étude ajoute qu’entre ces trois entités (CX, marketing, IT) les priorités également divergent grandement. Les équipes IT se concentreraient sur l’infrastructure, l’IA prédictive (43 %) et la simplification des processus (38 %), là où le marketing plébisciterait l’IA générative « à des fins créatives » que ce soit pour la production de contenu (42 %) et l’idéation (37 %).

Or une stratégie de marketing digitale – ou une stratégie digitale pour le marketing, selon les points de vue – ne peut se faire sans une intime collaboration entre les deux directions.