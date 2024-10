La révolution silencieuse des télécoms : le virage cloud-native ETSI

Salon Network X. Dans un monde où la connectivité est devenue aussi essentielle que l’électricité, les opérateurs de télécommunications orchestrent une révolution silencieuse. Leur objectif ? Transformer radicalement leurs infrastructures pour embrasser l’ère du cloud-native. Cette mutation profonde redéfinit non seulement la manière dont les réseaux sont construits et gérés, mais aussi comment les services sont délivrés aux consommateurs.

« Nous assistons à un changement de modèle », explique Juan Pedro Fernandez Palacios de Telefonica, lors du salon Network X, qui s’est tenu ce mois-ci à Paris et qui présentait notamment les dernières évolutions des réseaux télécoms.

« Les opérateurs abandonnent progressivement leurs équipements propriétaires au profit de solutions virtualisées. D’abord avec les VNF (Virtualized Network Functions), puis avec leur évolution naturelle : les CNF (Cloud-Native Network Functions). Ces dernières, conçues spécifiquement pour l’environnement cloud, permettent une agilité et une scalabilité sans précédent », ajoute-t-il.

La multiplicité des solutions Open Source montre également la dynamique. Au sein de l’ETSI, qui s’occupe de déterminer des standards, il existe plusieurs groupes de travail dédiés à ces technologies, notamment OpenSlice ou encore OSM.

L’Europe n’est pas en reste avec le lancement voici 2 ans du projet Sylva qui réunissait au départ cinq opérateurs (Telecom Italia, Orange, Vodafone, Telefonica et Deutsche Telekom) et deux fournisseurs (Nokia & Ericsson) avec pour but d’accélérer la cloudification du réseau télécom tout en respectant les exigences de l’UE en matière de sécurité, de confidentialité et d’écologie. La version 1.0 est sortie au printemps dernier avec désormais 27 sociétés qui contribuent à son développement.

Réarchitecturer l’infrastructure Une illustration de cette évolution vers des architectures désagrégées est fournie par Open RAN qui décompose l’architecture RAN en trois éléments distincts. Radio Unit (RU) pour la gestion des signaux radio. Distributed Unit (DU) pour traitement en temps réel. Et Centralized Unit (CU) pour les fonctions non-temps réel. Autre illustration, la capacité de découpler des fonctions télécoms, auparavant intégrées dans le même équipement, pour les exécuter en mode cloud-native sur des infrastructures distinctes. Il en va ainsi des trois plans distincts, mais interconnectés, qui orchestrent le flux incessant de données : le plan de contrôle (le cerveau), le plan de données (responsable du transport des données) et le plan de gestion (tableau de bord). Dans l’univers complexe des réseaux de télécommunications modernes, cette architecture tripartite, souvent méconnue du grand public, est pourtant essentielle au fonctionnement de nos communications. Exécuter ses différentes parties séparément contribue à rendre leur fonctionnement bien plus réactif. Au cœur de cette transformation se trouve Kubernetes, devenu l’outil incontournable pour orchestrer ce nouveau monde containerisé. Cette technologie permet aux opérateurs de déployer et gérer leurs services avec une flexibilité inédite, que ce soit dans le cloud public ou privé. « C’est comme passer d’un orchestre figé à un ensemble de musiciens virtuoses capables de s’adapter instantanément », illustre le responsable technique d’un opérateur rencontré par LeMagIT, sur le salon Network X. « Avec Kubernetes, les opérateurs peuvent mieux gérer des environnements multicloud ou hybrides (cloud public et cloud privé), facilitant ainsi le déploiement de nouveaux services à la demande et dans des zones géographiques variées. » L’adoption de l’Infrastructure as Code (IaC) révolutionne la gestion des réseaux. Les opérateurs peuvent désormais décrire leur infrastructure comme du code, automatisant ainsi des processus autrefois manuels et chronophages. Cette approche réduit les erreurs humaines et accélère considérablement le déploiement de nouveaux services.