Le secteur du voyage prend le train de l’IA générative

Une étude d’Amadeus montre que l’intelligence artificielle générative (GenAI) s’impose comme la priorité technologique du secteur du voyage pour 2025, devant la gestion des données et le cloud.

Selon cette enquête menée auprès d’un plus de 300 décideurs IT dans dix pays, 46 % des professionnels considèrent l’IA générative comme prioritaire pour l’année à venir.

L’étude souligne également que 51 % des dirigeants estiment que cette technologie a déjà une présence significative dans leur marché, tandis que 36 % anticipent son émergence dans l’année à venir.

Les principaux cas d’usage identifiés concernent l’assistance lors des réservations (53 %), les recommandations personnalisées (48 %) et la génération de contenu (47 %), ainsi que la collecte des avis après les voyages.

Reste que plusieurs obstacles freinent encore le déploiement de ces technologies.

La sécurité des données (35 %), le manque d’expertise (34 %) et une infrastructure technologique insuffisante (33 %) figurent parmi les principaux défis à relever.

« Alors que la technologie sera au centre des préoccupations l’année prochaine, on se demande […] si l’IA générative offrira des retours sur investissement suffisants, tandis que la pénurie de talents est également un sujet important ». Sylvain RoyCTO d’Amadeus

Par ailleurs, seuls 41 % des entreprises déclarent disposer du budget et des ressources nécessaires pour mettre en œuvre ces technologies.

« Il est temps que l’IA générative prouve qu’elle est à la hauteur de l’engouement qu’elle suscite », insiste Sylvain Roy, CTO d’Amadeus qui évoque la délicate question du ROI. « Alors que la technologie sera au centre des préoccupations l’année prochaine, on se demande à juste titre si l’IA générative offrira des retours sur investissement suffisants, tandis que la pénurie de talents est également un sujet important ».

Le point est particulièrement pertinent dans la mesure où les personnes interrogées dans le cadre de l’enquête recherchent, par ordre d’importance, le retour sur investissement, la satisfaction des clients, l’amélioration de l’efficacité et de la productivité, les mesures de performance (exactitude, précision et pertinence) et l’augmentation des indicateurs de performance.

Pour le CTO, il est aussi particulièrement important que le secteur fasse une utilisation responsable de l’IA générative qui garantisse « la sécurité des données, la protection de la vie privée et la fiabilité du contenu ».

Le secteur du voyage est composé d’acteurs très divers. Mais tous semblent se pencher sur l’IA générative. En France, le ClubMed a déjà témoigné sur ses projets. L’Agence de développement touristique a déployé « MarIAnne ». Et une compagnie comme Air France explore diverses pistes avec plusieurs assistants numériques internes.

Le secteur du voyage semble donc prendre le train de l’IA.