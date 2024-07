MarIAnne, l’IA d’Atout France pour les voyageurs

Les Jeux olympiques de Paris 2024 s’annoncent comme un évènement sportif majeur, mais aussi touristique. La capitale table sur 15,3 millions de visiteurs sur la région francilienne – et 16,1 millions sur le territoire national.

Pour Atout France, l’agence de développement touristique du pays, le rendez-vous est préparé de longue date. En 2023, l’organisme a anticipé la refonte de son site France.fr et prévu dans ce cadre de déployer de l’intelligence artificielle générative.

Le coup de départ a été donné un an plus tôt.

« Avec cette refonte, nous voulions offrir une interface plus intuitive, immersive et accessible avec des fonctionnalités basées sur l’IA », poursuit la responsable d’Atout France.

L’objectif était de se doter d’un « site efficace et fonctionnel à l’aube des Jeux olympiques », explique Eve Le Gall, sa directrice marketing adjointe. La nouvelle vitrine est en ligne depuis avril, d’abord en français et en anglais. Elle a ensuite été déclinée en 15 langues début juin.

« Nous sommes dans une logique plutôt agnostique du choix des modèles. L’enjeu est celui de la performance et de la stabilité des réponses », explique Erwan Simon, CEO de Genial. Ce choix d’ingénierie est notamment justifié par l’ajout d’une UX non conversationnelle à MarIAnne. « Les réponses du modèle doivent nécessairement être en JSON, afin de pouvoir être exploitées ensuite dans une mise en forme ». Cette étape est exécutée avec des résultats qui varient selon le modèle mobilisé.

Sur la partie modèles de langage (LLM), deux sont utilisés et benchmarkés en parallèle : GPT-4o (et avant la sortie de la mise à jour 4o, GPT-4) et Mistral 7B (sans fine-tuning).

Pour concevoir MarIAnne et ses itinéraires à la carte, la startup exploite différentes briques technologiques, dont LangChain pour son système d’agents et Cloud Run pour la vectorisation des bases de données touristiques.

Un risque d’hallucination contrôlé

Le projet mené auparavant avec la Martinique – pour la conception d’un « travel planner » – avait permis de mettre en évidence l’importance des risques d’hallucination. « Plus on est précis sur la demande et plus le modèle risque d’halluciner sur les activités possibles », constate le cofondateur de Genial.

Pour réduire ces effets, il a fallu en amont « cadrer le besoin du compagnon de voyage pour la France ».

« Plus on est précis sur la demande et plus le modèle risque d’halluciner sur les activités possibles. » Erwan SimonCEO, Genial

Le contrôle des hallucinations comme la qualité de l’expérience utilisateur reposent sur trois leviers principaux que sont les données (identification des sources), l’ingénierie du modèle et l’UX.

Genial s’est appuyé sur son « trip planner » existant qu’il a ensuite personnalisé pour intégrer des fonctionnalités supplémentaires demandées par Atout France, dont l’éditeur d’itinéraires et le hub pour le partage avec d’autres internautes.

Un module de supervision a aussi été ajouté pour le pilotage interne de l’assistant (indicateurs, volume de données, trafic, etc.). Afin de déterminer les capacités informatiques à allouer à l’exécution de MarIAnne, Genial est parti d’une estimation de trafic redirigé vers l’assistant, comprise entre 2 et 5 % et d’une prévision de volume d’itinéraires générés.

« Cela a permis de prévoir la charge des tokens et des coûts d’API pour les solutions. », commente Erwan Simon. Après quelques semaines, et sans campagne de communication auprès du grand public, Atout France dénombrait 3 500 sessions sur MarIAnne et 2 000 itinéraires générés.