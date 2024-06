Comment Amadeus uniformise ses processus ITSM, ITOM et CSM

Amadeus – la structure espagnole créée par Air France, Lufthansa, Iberia et SAS en 1987 – est présent dans 190 pays. Ses systèmes informatiques de distribution globale de produits de voyage permettent de faire le lien entre les voyagistes, les agences de voyages, les chaînes hôtelières, les compagnies de transport aériennes, ferroviaires et maritimes et les acheteurs (entreprises, particuliers). Au cours de l’année fiscale 2023, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 5,4 milliards d’euros. Il revendique plus de 18 000 employés.

De son côté, Frédérick Ros, Head of digital workplace services et employé d’Amadeus depuis 20 ans, mène ce travail d’interconnexion en interne. « Mon organisation se charge d’interconnecter les différents sites où nous sommes présents physiquement dans le monde, environ dans cent pays ».

Son équipe s’occupe de la gestion du réseau et du Wifi dans les bureaux, de la livraison des ordinateurs portables, des téléphones, du déploiement des solutions de collaboration, dont Atlassian, Zoom, etc.

« Nous commençons également à déployer des capteurs dans les bureaux afin de comprendre comment les gens bougent dans les bureaux », ajoute Frédérick Ros.

En outre, cette équipe s’occupe de la gestion de deux infrastructures cloud. L’une est consacrée au déploiement en production des produits développés par Amadeus. L’autre est dédiée aux usages internes. « Nous maintenons tout cela et nous nous occupons du support à travers un service desk et field service », indique le directeur.

En 2017, constatant que l’outil interne « développé il y a plus de vingt ans » pour gérer les déploiements de l’infrastructure en production arrivait à ses limites, l’équipe de Frédérick Ros a commencé à étudier les solutions ITSM et ITOM présentes sur le marché.

« Nous voulions nous assurer d’une meilleure stabilité de nos services en production et nous nous sommes aperçus que nos processus de change management n’étaient pas très efficaces, et peu standardisés », déclare-t-il. « Nous voulions revoir ces processus et, simultanément, nous cherchions une solution du marché pour nous aider à le faire ».

Lors de cet exercice, un éditeur se détache clairement du lot, selon le responsable de ServiceNow. « Nous avons commencé à discuter avec ServiceNow en 2017 », affirme-t-il.

Une multiplication des projets autour de ServiceNow C’est finalement en 2021 qu’Amadeus a déployé les solutions ITSM et ITOM de ServiceNow. L’entreprise s’est donc d’abord évertuée à intégrer de premiers processus de gestion des changements et de gestion d’incidents. D’un point de vue ITOM, Amadeus a commencé à récolter les événements (connectivité, RAM, charge de travail, etc.) en provenance de ces environnements de production. Pendant ce temps-là, l’outil vieux de plus de vingt-cinq ans en 2021 est maintenu, au vu de l’historique de données et des processus particuliers qu’il permet de gérer. « Peu de temps après, nous avons commencé à déployer le CSM », signale-t-il. CSM ou Costumer Service Management est un outil d’orchestration des tâches liées aux requêtes reçues par le service client d’une entreprise. « Nous sommes toujours en train de l’implémenter. C’est assez costaud, nous avons beaucoup de clients et des choses très diverses au regard de notre secteur », déclare le responsable. Ce déploiement ne découle pas d’une décision de l’entité de Frédérick Ros, d’où le temps long entre les premières discussions avec ServiceNow et les déploiements. « À cette époque, nous nous sommes dit qu’il était intéressant de mutualiser les efforts pour l’ITSM et le CSM. Nous avons mis du temps avant de partir parce qu’il fallait trouver le bon moment ». Il faut dire qu’Amadeus commençait à ce moment-là sa migration vers le cloud, en premier lieu vers Microsoft Azure. Là aussi, il fallait que « les équipes IT montent en compétence, expérimentent, fassent des erreurs, recommencent ». « Nous aurions pu aller plus vite sans doute, mais nous préférons que les gens fassent quelques erreurs et apprennent, de manière qu’ils aient une meilleure compréhension de la plateforme, pour finalement être plus autonomes et efficaces ». Puis, Amadeus utilise « un peu » ServiceNow SPM (Strategic Portfolio Management), un produit de gestion de feuille de route produit.

Adapter les processus aux standards de la plateforme, un défi En ce moment, l’équipe de Frédérick Ros est en train d’adopter les services ITSM et ITOM pour les usages internes d’Amadeus, c’est-à-dire le support employé disponible depuis le portail « My Service Desk ». Il s’agit de couvrir les besoins de tous les collaborateurs et des partenaires d’Amadeus, près de 24 000 personnes au total. « Nous avions une solution proposée par notre partenaire et désormais nous passons sur ServiceNow, en nous appuyant sur la même instance que nous utilisons pour gérer les environnements de production », avance-t-il. Cela permettrait de profiter des processus en place et des données déjà enregistrées dans la plateforme. Ce déploiement pour le service desk n’était pas forcément aisé. « Même si nous partons d’une situation très structurée – nous avions déjà des catalogues de requêtes, des bases de connaissances, etc. –, cela demandait tout de même de réfléchir au processus, car nous ne voulions pas redévelopper des choses en dehors du processus sur étagère », explique Frédérick Ros. Pour le responsable, le problème n’est pas la plateforme ServiceNow, réputée pour sa polyvalence et donc une certaine complexité, mais par la nécessité d’adapter autant que faire se peut les processus internes aux flux de travail « sur étagère ». « Il y a très peu d’implémentation, mais il convient d’investir énormément dans la conception initiale. Il s’agit de bien définir le processus pour qu’il s’adapte aux solutions prêtes à l’emploi et de déterminer les fonctionnalités supplémentaires nécessaires pour des cas spécifiques », recommande-t-il. « Il y a très peu d’implémentation, mais il convient d’investir énormément dans la conception initiale ». Frédérick RosHead of Digital Workplace Services L’équipe digital workplaces arrive tout de même au bout de ce projet. « Nous sommes dans la phase de finalisation. Nous devrions déployer le service en production auprès des employés le 17 juillet prochain », annonce Frédérick Ros. Cela ne devrait pas mobiliser une grande partie de l’équipe. « Nous avons annoncé très en avance ce que nous sommes en train de faire. Nous allons préparer quelques tutoriels et nous avons essayé que le portail soit le plus simple d’utilisation possible », poursuit-il. Le responsable des environnements de travail numériques s’attend à ce que ce portail change à la demande des collaborateurs. « Nous avons l’habitude de ce type de demandes dès que nous introduisons un nouvel outil, mais pour nous l’important est d’obtenir des éléments réutilisables pour d’autres projets », anticipe-t-il.

Améliorer l’accueil des nouveaux développeurs L’un d’entre eux concerne l’accueil des nouveaux développeurs. « Nous sommes en train de réfléchir à la mise en place du module RH ServiceNow consacré à l’accueil des ingénieurs, et à la gestion des entraînements qu’un nouvel arrivant doit suivre plutôt que d’avoir un autre outil à côté », renseigne Frédérick Ros. Cette réflexion s’inscrit dans un programme élargi centré sur les développeurs. « Nous avons lancé un programme en début d’année. Il vise à redonner plus de temps aux développeurs, à essayer d’éliminer tous les points de friction que nous pouvons avoir pour trouver de la documentation, en créer, gérer l’onboarding, avoir accès aux outils, etc. », décrit-il. Un programme qui affecte près de 10 000 collaborateurs chez Amadeus. Outre la gestion de divers outils corporate, sur étagère, ou spécifiques, Amadeus entend élargir l’accueil des employés. « Notre processus d’embauche actuel implique l’accueil d’un employé en moyenne trois mois après la signature du contrat. Il faut pouvoir garder le contact avec ce dernier. Aujourd’hui, il y a tellement de turnover et d’opportunités que nous ne voulons pas perdre les personnes que nous avons mis un certain temps à recruter ». De manière plus générale, Amadeus s’interroge sur la possibilité d’utiliser la plateforme ServiceNow pour embarquer d’autres processus, l’intégrer à certains outils et surtout de centraliser l’accès à l’information en interne. « Il y a des choses qui peuvent venir de Workday côté RH, par exemple, mais il faut que l’utilisateur n’ait pas à jongler avec différents portails, différents outils », illustre Frédérick Ros. « Nous ne voulons pas que les gens perdent du temps pour des “bêtises”. Ils ne viennent pas le matin pour résoudre des problèmes IT ou répondre à des tickets, ils sont là pour délivrer de la valeur à l’entreprise ».