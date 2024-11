Les premiers SSD 122 To se montrent

Les SSD de 122 To de capacité sont désormais annoncés. Simultanément, les fabricants Solidigm et Phison viennent de dévoiler les détails de leurs modèles D5-P5336-122 et Pascari D205V, respectivement. Le SSD NVMe Pascari D205V de Phison présente l’avantage de fonctionner sur un bus PCIe 5.0, soit avec une bande passante maximale de 32 Gbit/s (8 Go/s) sur chacun des deux canaux utilisés. Le SSD NVMe D5-P5336-122 de Solidigm, lui, se contente de la vitesse des bus PCIe 4, soit au maximum 16 Gbit/s (4 Go/s) sur chacun des deux canaux utilisés.

Dans les faits, les SSD, toujours conçus avec des circuits NAND QLC, n’atteignent pas exactement les vitesses maximales. Le D5-P5336-122 affiche un débit de 7,4 Go/s en lecture et 3,2 Go/s en écriture. En termes d’accès, il atteint 930 000 IOPS en lecture et 25 000 IOPS en écriture. Le Pascari D205V est beaucoup plus rapide en lecture – 14,6 Go/s et 3 millions d’IOPS – mais montre des performances similaires en écriture, soit 3,2 Go/s et 35 000 IOPS. La différence de performances en écriture tient à la nécessité de mettre à jour les quatre bits d’une cellule QLC à chaque fois qu’on n’y change qu’un seul bit.

A priori, ces deux SSD ont des circuits de 3D-NAND avec autant de couches superposées qu’auparavant, soit 192. Le doublement de la capacité serait plutôt dû à une gravure plus fine des circuits NAND.

Ces SSD devraient être disponibles sur le marché un peu avant l’été 2025. Ils seront proposés aux formats U.2 (apparence d’un SSD 2,5 pouces classique) et E1.L (forme en baguette allongée plus adaptée aux serveurs de taille 1U).