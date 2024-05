VMware on AWS devient une exclusivité commerciale de Broadcom

Broadcom est désormais le seul à pouvoir vendre l’offre VMware Cloud sur AWS, après avoir interdit les ventes de ce service directement depuis AWS ou par des partenaires distributeurs. Hock Tan, le PDG de Broadcom, explique les bienfaits de cette nouvelle restriction commerciale dans un nouveau billet de blog. Il y dit que cette décision s’inscrivait dans le cadre de l’objectif de synthétiser les offres et les fonctionnalités de VMware en une poignée d’abonnements avec des prix fixes.

« Il y a eu de fausses informations selon lesquelles VMware Cloud on AWS pourrait disparaître, ce qui inquiète inutilement nos clients fidèles qui utilisent ce service depuis des années […]. Les clients qui ont acheté VMware Cloud par l’intermédiaire d’AWS ou d’un revendeur tiers travailleront désormais avec Broadcom ou un revendeur Broadcom agréé », précise Hock Tan, en suggérant que ses détracteurs seraient d’inutiles semeurs de troubles.

Les clients qui ont déjà un abonnement en cours d’un ou trois ans avec AWS seront toujours facturés par AWS, jusqu’à ce que l’abonnement prenne fin.

« Désormais, nous avons un Broadcom qui aime avoir un contrôle direct sur chaque contrat. Hock Tan semble nous dire qu'il montre ainsi qu'il est plus actif, plus impliqué. » Gary Chen Analyste, IDC

Selon Sig Nag, analyste chez Gartner, ce billet s’inscrit dans une longue succession d’explications de texte que Hock Tan oppose à la grogne de l’écosystème VMware, depuis que ce dernier a été racheté par Broadcom. « Le PDG de Broadcom veut rectifier une à une les rumeurs, les idées fausses que les gens se font. Mais il semble ignorer que les entreprises s’inquiètent probablement de la viabilité de leurs relations avec VMware », dit-il.

« C’est-à-dire que la plus grande différence est que, avant le rachat, VMware se reposait beaucoup sur ses distributeurs, il était finalement assez distant. Désormais, nous avons un Broadcom qui aime avoir un contrôle direct sur chaque contrat. Hock Tan semble nous dire qu’il montre ainsi qu’il est plus actif, plus impliqué », enchérit Gary Chen, analyste chez IDC.

Quid des autres clouds qui offrent des services VMware ?

VMware Cloud on AWS, un service proposé en commun par AWS et VMware, est la seule offre de cloud hyperscaler pour VMware Cloud Foundation (VCF), une plateforme de cloud privé gérée par VMware. Le service fournit des capacités VCF au sein d’AWS, mais toute l’administration de l’infrastructure et de la virtualisation se fait via la console VMware du client.

Désormais, AWS continuera d’héberger VMware Cloud on AWS, mais il ne le revendra plus, confirme un porte-parole de l’hyperscaler : « Nous sommes déçus qu’AWS n’opère plus en tant que revendeur de VMware Cloud on AWS, mais nous continuons à travailler en étroite collaboration avec Broadcom pour servir nos clients mutuels. Nous restons déterminés à aider nos clients à tirer pleinement parti des meilleurs services de cloud pour leur entreprise, y compris VMware Cloud on AWS », dit-il, en suggérant qu’AWS compte sur l’hybridation de fonctions VMware avec son cloud pour vendre plus de services en ligne.

« À ce stade, on ignore si ces autres offres en cloud subiront le même sort ; elles sont toujours facturées par les hyperscalers respectifs. » Gary ChenAnalyste, IDC

VMware Cloud on AWS a été lancé fin 2017 pour offrir une intégration plus étroite avec les services AWS. Si des services similaires ont ensuite ouvert chez les autres hyperscalers – Azure VMware Solution, Google Cloud VMware Engine, Oracle Cloud VMware Solution… – VMware Cloud on AWS a toujours conservé la primeur des nouvelles fonctions.

« À ce stade, on ignore si ces autres offres en cloud subiront le même sort ; elles sont toujours facturées par les hyperscalers respectifs. En tout cas, Broadcom ne semble pas vouloir attendre trop longtemps pour procéder à tous les changements commerciaux de VMware qu’il a imaginés », commente Gary Chen.

« Mais on note qu’AWS ne va pas perdre grand-chose dans cette histoire. Ils continueront de facturer l’hébergement de l’infrastructure VMware [à VMware, N.D.R.] et essaient de profiter de cette annonce pour inviter les clients de VMware à migrer sur des solutions 100 % AWS, notamment avec un programme tout juste lancé qu’ils ont baptisé AWS VMware Migration Accelerator », conclut-il.