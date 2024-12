Agentforce 2.0 : Salesforce veut étendre ses agents IA « au-delà du CRM »

Salesforce n’a de cesse d’affirmer ô combien il maîtrise les ressorts de l’IA générative. Et de tourner les « potards » du marketing autant qu’il le peut. Alors qu’il semble suivre sa feuille de route à la lettre, voilà qu’il présente Agentforce 2.0, dont la disponibilité générale est prévue en février 2025.

Ces « skills » correspondent à l’attribution d’un rôle à un LLM, de prompts pour orienter ces tâches et aux chaînages d’actions permettant d’appeler par API des outils tierces ou des fonctions des services du CRM, entre autres, à travers l’outil low-code/no-code Flow. Par exemple, l’éditeur a présenté la disponibilité de skills consacrés au développement des ventes et à l’entraînement des commerciaux. Ces skills ne sont pas uniquement des briques sur étagère. Le géant de l’intérim Adecco est en train de concevoir des agents, dont les skills permettent d’analyser les CV des candidats, de trier les candidatures, de contacter les membres de la « short list » à travers différents canaux, puis d’organiser un rendez-vous.

Cette couche « agentique » est transverse à la plateforme Salesforce. Plus particulièrement, Agentforce Builder, le studio de création des agents, doit permettre de faire interagir de grands modèles de langages avec les données présentes dans le CRM accessible, entre autres, à travers une architecture RAG, et des « skills ».

Coupler Agentforce, Slack et les systèmes tiers

Dès janvier, dans la plateforme collaborative Slack, un Hub permettra de centraliser les agents. Les commandes @agentforce servent à appeler les agents déjà configurés. En outre, des skills et des actions spécifiques à Slack, comme créer un canal, gérer des listes, des canevas, ou encore envoyer des messages.

Slack a aussi le droit à une brique d’Enterprise Search, tout comme Agentforce – et c’est la raison de ce renommage – bénéficie d’une amélioration dite significative de son architecture RAG et de son moteur de raisonnement appelé « Atlas » (LeMagIT détaillera son fonctionnement).

Reste que tout cela demeure dans l’univers Salesforce. Si certaines entreprises se mettent à exploiter la plateforme comme le système d’information back-office unifié, il n’en reste pas moins que ces agents, pour être utiles, devront communiquer avec des solutions externes. En ce sens, de premiers partenaires de Salesforce commencent à proposer des skills à travers AppExchange, dont ceux proposés par Asymbl, Docusign et Neuron.

À partir de février également, Mulesoft, le spécialiste de la gestion d’API acquis par Salesforce, ouvrira Agentforce à l’extérieur, notamment à travers un catalogue d’API. Un centre intitulé Topic Center doit permettre de retrouver des skills et des actions réutilisables impliquant des systèmes tiers. Ainsi, Agentforce pourra interagir avec les services d’AWS, GCP et Azure, avec les ERP SAP, avec des bases de données MongoDB, Snowflake, Workday, IFS, les ERP Oracle, etc.

« AgentForce 2.0 possède tout ce dont nous avons besoin pour non seulement faire évoluer nos clouds [les solutions verticalisées de Salesforce, N.D.L.R], mais aussi pour aider chaque équipe et chaque flux de travail au-delà du CRM à effectuer des tâches en dehors de Salesforce », vante Adam Evans, directeur du produit plateforme IA chez Salesforce, lors d’une conférence de presse en ligne.

Selon le cabinet de conseils français AI Builders, Agentforce représente la solution d’IA agentique « la plus performante à ce jour ».

Et Sanjna Parukelar d’insister sur des cas d’usage sortant des frontières traditionnelles du CRM, par exemple le recrutement, la réponse aux questions RH, le soutien à la gestion de patrimoine et de portefeuilles produits chez les instituts financiers.

Dans un premier temps, avec Agentforce dans Slack, il s’agit – à nouveau – de resserrer les liens entre Salesforce et Slack. Rien de plus naturel, l’éditeur a bâti son empire (Salesforce prévoit de générer 38 milliards de dollars de chiffre d’affaires d’ici la fin de l’année) sur la vente de croisée de ses « Clouds ». Selon les analystes, il serait de plus en plus rare de ne pas voir une entreprise qui n’a pas à la fois un produit Salesforce et, au moins, une entité utilisant Slack. Microsoft a pu récolter les fruits de son empreinte massive dans les entreprises pour imposer Teams. Pour autant, Slack a des qualités indéniables malgré quelques manques du côté de la visioconférence et n’a pas les défauts causés par les intégrations hasardeuses (pour rester poli) des briques de la sphère de Microsoft.