Semarchy lance son MDM sur Snowflake

Snowflake promet depuis plusieurs années de fournir « l’App Store de la gestion de données ». Le point culminant de cette stratégie consiste en la prise en charge de conteneurs à côté des fondations du « lakehouse ». C’est la capacité qui propulse les « Native Apps », des applications que les entreprises dont les fondations sont gérées par Snowflake. Elles sont déployées dans les instances des clients.

Une approche qui a convaincu Semarchy. Il faut dire que l’éditeur basé à Phoenix, mais né à Lyon, en France, n’en est pas à son premier coup d’essai avec Snowflake.

« Avec xDI, nous avons un connecteur certifié pour Snowflake. Nous y avons intégré tout ce qui peut se faire en matière d’intégration de données sur Snowflake, y compris la prise en charge des données semi-structurées », déclare François-Xavier « FX » Nicolas, cofondateur et chief product officer chez Semarchy, auprès du MagIT.

Il est notamment possible de stocker et de transformer des données au format JSON et XML dans Snowflake.

« Nous avons un autre composant qui permet de récupérer des métadonnées et des métriques d’outils de la couche de gouvernance de Snowflake pour analyser les usages », ajoute-t-il.

Dernièrement, les clients de xDM, l’outil MDM (Master Data Management) de Semarchy ont réclamé la prise en charge de Snowflake comme base du stockage et du traitement des données de référence.

XDM est historiquement compatible avec Oracle, puis plus récemment avec PostgreSQL et SQL Server, rappelle FX Nicolas.

Un moyen d’attirer de nouveaux clients

Pour l’instant, cette offre s’adresse surtout aux nouveaux clients. Par ricochet, Semarchy espère convaincre une partie des clients de Snowflake qui n’ont pas adopté son MDM. « Cela dit, rien n’empêche d’accompagner des clients existants vers cette technologie », note FX Nicolas. « En ce qui concerne les modèles que nous utilisons, toute la partie design réalisée sur une autre technologie peut être facilement portée sur Snowflake. Cette flexibilité est possible grâce à notre approche basée sur des modèles logiques. Les utilisateurs travaillent avec le langage SemQL [le DSL de Semarchy N.D.L.R], et nous nous chargeons de générer les éléments techniques sous-jacents, comme les tables et le SQL ».

Pour l’heure, les clients ayant exprimé la volonté d’exploiter Snowflake comme base de données de référence (et non pas utiliser la Native Apps de Semarchy) l’ont fait pour des raisons d’optimisation de coût et de performance. « Ces clients-là ont mis en place des systèmes de synchronisation entre leur entrepôt Snowflake et leur MDM, dont les données de référence sont stockées dans un autre SGBD », relate le Chief Product Officer de Semarchy. « Nos clients apprécient la stabilité et le niveau de performances offerts par Snowflake, ainsi que le rapport coût – performance, sachant que leur volume de stockage augmente sur la plateforme ». Eux s’attendent à réaliser des économies.

La disponibilité générale des hubs de données depuis la marketplace de Snowflake est prévue d’ici à la fin du premier trimestre 2025.