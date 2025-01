Intelligence artificielle : les bonnes recettes d’IDC pour booster vos projets

Les entreprises françaises afficheraient une maturité digitale élevée en Europe, avec une forte adoption du cloud et une stratégie axée sur la gestion des données. Malgré cela, l’adoption de l’intelligence artificielle en France accuserait un retard important par rapport aux autres pays européens.

C’est le constat d’un rapport d’IDC (commandité par Microsoft) signé par Cyrille Chausson, Research Manager, IDC Europe.

« 60 % des entreprises françaises (contre 51 % en Europe) se décrivent comme des entreprises dont le modèle économique s’adosse au digital ou qui se sont bâties naturellement avec et sur le cloud (“cloud-native”) », explique-t-il. Mais « elles [ne] sont aujourd’hui [que] 48 % à affirmer utiliser l’IA, quel que soit le cas d’usage, contre presque 68 % pour les entreprises en Europe ».

Ce retard s’observe également dans l’adoption de l’IA générative.

« Cette approche avec une forte proximité IT/métiers permet ainsi aux entreprises françaises d’avoir une démarche agile […] et de modifier la structure budgétaire en fonction des avancées de l’IA dans l’entreprise et des gains métiers apportés », continue Cyrille Chausson.

Les coûts, le manque de compétence et de formation

Mais les principaux freins restent les coûts, le manque de compétences, et le manque de formation des employés à l’IA.

Or « les personnels spécialisés (comme les “prompt engineers” ou les “AI modelers”) et les employés compétents et formés [sont] deux composantes indispensables à une propagation de l’IA dans les processus métiers et dans une culture d’entreprise », souligne Cyrille Chausson.

Malgré ces obstacles, les entreprises françaises prévoiraient d’augmenter leurs investissements en IA dans les mois à venir, notamment via le cloud.