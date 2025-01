L’Oréal va co-créer un modèle d’IA générative pour la conception de cosmétiques

L’Oréal et IBM s’associent pour développer un modèle d’intelligence artificielle générative (GenAI) sur mesure pour les cosmétiques.

Le LLM (grand modèle de langage) sera conçu spécifiquement pour les besoins de la « formulation cosmétique ». Il doit permettre à la R&D de L’Oréal d’améliorer la conception des prochains produits, mais aussi les formules déjà existantes (la « reformulation ») pour, dans les deux cas, les rendre à la fois plus durables et plus segmentés – plus adaptés et personnalisés à telle ou telle typologie de clients.

Cette IA reposera sur un large corpus de données de L’Oréal sur les formulations déjà existantes et sur les propriétés des ingrédients. Concrètement, l’utilisation de l’IA permettra de mieux comprendre le comportement des ingrédients renouvelables dans les formules.

Cette initiative s’inscrit dans le programme « L’Oréal pour le Futur » du géant du cosmétique. Son objectif, d’ici 2030, est que la majorité des produits soient composés de matériaux biosourcés ou issus de l’économie circulaire.

Dans ce cadre, les 4 000 chercheurs de L’Oréal à travers le monde auront accès aux nouveaux outils issus de cette IA.

La branche consulting d’IBM participera également à la redéfinition des processus de recherche des formules, en intégrant l’IA dans plusieurs étapes du cycle de développement des produits.

Pour IBM, cette collaboration est une grande première dans l’industrie cosmétique avec des modèles de fondation appliqués à la formulation. Pour mémoire, ces modèles permettent d’exploiter de grandes quantités de données non structurées. Au-delà du langage, IBM les a déjà appliqués dans des domaines comme la chimie, les séries temporelles et les modalités géospatiales.

L’Oréal n’en est pas à son coup d’essai dans la GenAI. Le groupe a par exemple passé un autre partenariat avec NVIDIA pour son « GenAI Content Lab » (dixit Forrester). L’Oréal a par ailleurs confié en octobre qu’il utilisait déjà en interne trois outils, dont un fait maison : L’Oréal GPT.