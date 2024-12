La Stratégie de Cegid dans l’IA générative

Entretien – L’intelligence artificielle générative est au cœur de l’évolution des produits de Cegid. Mais comment le géant français du logiciel d’origine lyonnaise fait-il pour l’intégrer ? Avec quelles technologies ? Dans quels cas d’usage ?

André Brunetière, son chief product and innovation officer, répond à toutes ces questions dans cet entretien où il aborde également la question de l’indépendance vis-à-vis des fournisseurs de LLM. Une problématique qui recoupe celle de la relation aux prestataires de cloud.

Pulse, la marque ombrelle de Cegid dans la GenAI

Quelles ont été les grandes évolutions technologiques au sein des produits de Cegid en 2024 ?

André Brunetière : Dans les grandes tendances, nous avons fait le pari de l’adoption accélérée de l’IA générative, dès mi 2023.

Sur la fin 2023 et jusqu’au printemps 2024, nous avons beaucoup travaillé – avec des méthodes à la Silicon Valley, des design sprints, etc. – pour créer de la valeur avec l’IA générative dans nos offres. Nous sommes « sortis du bois » avant l’été, en juin 2024, en lançant Cegid Pulse.

Cegid Pulse n’est pas un produit en soi, c’est un accès à l’IA générative embarquée dans nos produits. Maintenant, dans nos écrans, il y a un petit bouton Pulse qui, ouvre de nouvelles fonctions liées à la GenAI. Je dirais que c’est le fait majeur dans notre actualité produit sur 2024.

Que fait Cegid Pulse concrètement ?

André Brunetière : C’est un bouton « évolutif ». Au mois de juin, nous avons lancé les premières expériences. Au fil du temps, il y en a de plus en plus pour différents personas (des profils d’utilisateurs suivant nos produits) et avec des cas d’usage de plus en plus avancés.

André Brunetière André Brunetière

Nous avons particulièrement travaillé sur des cas où il y a plusieurs étapes entre la compréhension du langage par un modèle et la restitution d’une réponse par ce même modèle. En résumé des cas où nous exprimons une demande en langage naturel, et que cette demande crée des process d’exécution dans nos produits. La GenAI génère alors aussi bien du langage humain que des instructions pour un produit logiciel. Et à la fin, elle synthétise les résultats de ces séquences d’exécution.

Pour vous donner quelques exemples, dans un produit de gestion, on va pouvoir dire « Peux-tu écrire une lettre à tous mes clients qui ne m’ont pas payé depuis plus de 30 jours ? Prends un ton aimable avec ceux de plus de 30 jours et un ton plus agressif avec ceux de plus de 60 jours ».

Derrière, il y a des requêtes qui identifient ces éléments, qui séparent les deux catégories, qui génèrent deux courriers, qui les associent aux différents clients et aux facteurs correspondants. Et tout ça, de façon invisible pour l’utilisateur. C’est de l’IA agentique.

Allez-vous déployer cette IA générative et ces agents dans toute votre gamme ?

André Brunetière : Nous avons commencé à le faire sur les produits du bas du marché, les plus simples. Pour une raison simple. Ce sont ceux qui n’ont pas de fonction de recouvrement intégré, par exemple.

Dans le haut du marché, c’est moins intéressant, parce que les utilisateurs sont beaucoup plus rompus à ces techniques. Ce serait donc plus un aspect gadget, un effet « whaou », mais sans forcément créer de la valeur. Alors que quand on n’a jamais fait de recouvrement, ou qu’on le fait rarement, ce type d’outil est beaucoup plus intéressant.