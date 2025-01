Emploi : l’inégalité de l’accès à l’IA milite pour plus de formations

L’intelligence artificielle s’impose dans le monde du travail. Selon une étude menée par Randstad auprès de 12 000 professionnels dans 15 pays, 75 % des entreprises envisageraient d’intégrer l’IA dans leurs processus.

Pourtant, seuls 35 % des salariés auraient reçu une formation sur ce sujet en 2024 (32 % en France).

Ce décalage créerait une fracture dans l’accès aux compétences numériques. En clair, l’IA (et en particulier l’IA générative) promet des gains de productivité, mais elle pourrait aussi creuser des inégalités, en favorisant ceux qui disposent déjà des bonnes compétences.

Toutefois, Randstad note une évolution encourageante avec la nouvelle génération. Un tiers des femmes avec moins d’un an d’expérience déclarent posséder des compétences en IA, contre 21 % pour celles ayant plus de 30 ans de carrière.

Cette différence découlerait en partie d’un accès plus limité à la formation. En France, seulement 24 % des femmes auraient été formées par leur employeur à l’IA, contre 40 % des hommes.

Le premier déséquilibre notable est celui entre les hommes et les femmes. Aujourd’hui, 71 % des professionnels qui disent avoir des compétences en intelligence artificielle sont des hommes, et 29 % de femmes.

Un écart marqué entre les générations

L’adoption de l’IA varie aussi fortement selon l’âge.

Les jeunes actifs de la génération Z sont les plus formés et les plus enclins à utiliser ces technologies. Près de 40 % des « talents » français de cette génération ont bénéficié d’une formation à l’IA, contre seulement 26 % des baby-boomers.

Là encore, la conséquence est une disparité dans l’usage au quotidien. En France, 46 % des jeunes actifs utilisent l’IA dans leur travail au jour le jour, contre 32 % des plus de 60 ans.

De manière plus inattendue, l’étude révèle que les professionnels en situation de handicap sont proportionnellement plus nombreux à utiliser l’IA dans leur travail. En France, 44 % d’entre eux déclarent y recourir régulièrement (50 dans le monde), contre 39 % des salariés sans handicap.

L’IA pourrait donc être un formidable levier d’inclusion, en facilitant l’accès à l’information et en automatisant certaines tâches. Toutefois, l’accès à la formation reste un défi pour ces populations : 50 % des jeunes en situation de handicap estiment qu’il leur est plus difficile d’accéder à un programme d’apprentissage en IA. Et un quart d’entre eux se disent prêts à quitter leur emploi s’ils ne bénéficient pas de formations en IA, contre 18 % (20 % en France) des talents sans handicap.