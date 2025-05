Salesforce étend son IA agentique aux agents de terrain

L’intelligence artificielle générative (GenAI) appliquée au sein d’agents est un outil précieux pour économiser du temps. Les agents humains des centres d’appels commencent à le constater. Les techniciens de terrain pourraient rapidement en faire de même.

Salesforce a en effet annoncé le lancement d’une première série de fonctionnalités Agentforce pour les Field Services, destinées à améliorer l’efficacité des interventions à domicile ou en entreprise.

Parmi ces outils, on trouve un module de réorganisation automatique des plannings en cas d’annulation, ainsi que des résumés audio générés par l’IA à partir des notes de préparation aux visites. Après l’intervention, un rapport peut également être écrit automatiquement en agrégeant les données client et les observations du technicien. Ce dernier peut ensuite modifier le rapport.

D’autres fonctionnalités sont déjà prévues pour juin et juillet, notamment des agents pour la planification des calendriers ou la possibilité d’interroger sur site, et en langage naturel, des documentations techniques avec la GenAI, pour avoir des résumés et des synthèses pratiques.

Un bêta-testeur texan L’entreprise texane Axis Water Technologies, qui gère des systèmes d’eau sur cinq agences régionales, a été parmi les premiers utilisateurs de ces agents IA de Salesforce pour le FSM. D’après son CTO, A.J. Bagwell, Axis Water utilise Agentforce pour briefer plus rapidement ses techniciens avant leur tournée quotidienne – installations, maintenance de systèmes de purification, livraisons de consommables – sans perte de temps avant leur départ. Auparavant, Axis utilisait un montage entre Zapier et ChatGPT pour produire ces résumés, se souvient A.J. Bagwell. L’automatisation directement dans Salesforce lui permettrait de gagner du temps, mais aussi de renforcer la sécurité. L’entreprise prévoit dans un second temps d’intégrer Amazon Connect et Salesforce Service Cloud Voice pour capter plus précisément les échanges entre clients et dispatchers, et enrichir ainsi les notes de pré-visite destinées aux techniciens.

Les résumés de documentation technique sont clés Pour Rebecca Wettemann, fondatrice du cabinet indépendant Valoir, l’usage le plus stratégique de la GenAI dans les services sur site est à chercher du côté des résumés (cas du client, fiches de solutions, etc.) que les techniciens peuvent consulter pendant leurs interventions. La GenAI sait résumer de longs documents, mais aussi, aujourd’hui, des schémas complexes, ce qui évite aux techniciens d’éplucher une documentation foisonnante sur leurs appareils mobiles. Le gain de temps n’est pas négligeable, aussi bien pour les techniciens expérimentés que pour les nouvelles recrues en formation, ajoute Rebecca Wettemann. « Cela change complètement la structure des coûts », explique-t-elle. « Plus besoin également de longs mois d’intégration (onboarding) : il est possible de leur donner la bonne information au bon moment. Et les recrues n’ont plus besoin de tourner trois mois dans un camion avant d’être opérationnelles », avance-t-elle.