Outscale : « notre cloud va au-delà de la souveraineté, il est secret »

Outscale, le cloud souverain français dont la particularité est d’héberger toutes les applications SaaS de sa maison mère Dassault Systèmes (370 000 clients dans l’industrie, l’architecture, la défense, la santé...), étoffe son catalogue avec l’IA de Mistral et l’accès à un ordinateur quantique d’IQM. Mais à en croire les déclarations du prestataire, il ne s’agit pas seulement de réajuster l’offre pour éviter aux abonnés de Dassault Systèmes d’aller faire de l’IA et du quantique souverains chez le concurrent OVHcloud.

Le prestataire aurait plus que jamais la volonté de capter des clients qui n’ont rien à voir avec ceux de sa maison mère, mais qui désirent tout autant utiliser des services en cloud les plus souverains possibles.

Et c’est bien cette grille de lecture là qu’il faut avoir pour comprendre les enjeux qui se cachent derrière son partenariat avec l’incubateur PariSanté Campus, annoncé, comme le reste, à l’occasion de l’événement annuel Outscale Expériences qui s’est tenu à Paris la semaine dernière.

Peser en tant qu’acteur souverain de la santé

Outre aider à la sélection et à la formation des startups, le partenariat avec PariSanté Campus consiste à fournir aux jeunes pousses des « crédits clouds », à savoir du temps de calcul et de l’espace de stockage sur OutScale. Pour le prestataire, il s’agit surtout de se rendre indissociable des services de santé de pointe en France, avec l’enjeu de fédérer la majorité des commandes publiques et privées dans le secteur.

« Les applications de santé représentent l’activité numéro 1 de Dassault Systèmes et, de fait, nous sommes officiellement labélisés hébergeurs de données de santé. À partir de cela, nous développons nous-mêmes des initiatives d’ampleur nationale », explique Philippe Miltin, le PDG d’Outscale (en photo en haut de cet article), lors d’une entrevue avec LeMagIT.

« Nous lançons aussi aujourd’hui l’EDS (Entrepôt de Données de Santé) souverain et sécurisé de la fondation FondaMental qui œuvre à faire avancer la recherche, les innovations et les diagnostics en psychiatrie. Nous allons prochainement annoncer des projets similaires dans les domaines de la radiologie, de l’oncologie », ajoute-t-il.

Il argumente qu’Outscale peut se targuer d’être le seul hébergeur à avoir reçu la qualification SecNumCloud 3.2 de la part des autorités françaises sur des services de cloud public, comprendre sans obligation de réserver des machines physiques entières. Or, pourvoir bénéficier de services payables uniquement à l’usage serait clé dans le domaine de la santé, où les acteurs ont rarement les moyens humains d’administrer des infrastructures informatiques, comme c’est le cas avec les cloud privés.

Selon Philippe Miltin, il y avait jusque-là une dichotomie entre le besoin impérieux de souveraineté pour héberger des données sensibles et l’obligation de passer par des clouds privés non adaptés aux besoins métier pour garantir la souveraineté.

« En France, l’affaire du Health Data Hub est symbolique [hébergement de données de santé françaises sur le cloud public américain Azure, autorisée par la France en 2019 puis de nouveau en 2023, faute d’avoir trouvé une solution souveraine aussi pratique, NDR]. Nous n’étions pas prêts à l’époque. Nous le sommes aujourd’hui », veut-il faire savoir.

Le HDH représente un investissement de 20 millions d’euros par an de la part de l’État français. En avril dernier, la ministre Clara Chappaz, déléguée au numérique et à l’IA, a manifesté sa volonté de relancer un appel d’offres pour trouver une solution souveraine. OVHcloud et Cloud Temple, deux autres hébergeurs français de services de cloud estampillés SecNumCloud, sont sur les rangs pour répondre.

Mais pour l’heure, la qualification d’OVHcloud ne concerne que des offres de cloud privé. Quant à celle de Cloud Temple, elle correspond seulement à des fonctions informatiques qu’il faut ensuite assembler (PaaS).