Broadcom : « Nous faisons ce que les clients de VMware attendaient »

La nouvelle politique commerciale de VMware est plus simple et c’est exactement ce que la majorité des clients attendaient. Tel est, en substance, le propos du dernier billet de blog de Hock Tan (en photo). Il est le PDG de Broadcom, qui a racheté le champion de la virtualisation des serveurs – VMware, donc – en fin d’année dernière.

Ce billet de blog a été écrit dans un contexte pour le moins chaotique. Quatre mois après l’acquisition, les clients de VMware ne peuvent plus acheter les différents logiciels de l’éditeur selon la fonction qu’ils désirent utiliser, ni pour le temps qu’ils décident de le rentabiliser avant de passer à la version supérieure. Un changement radical qui a suscité des réactions choquées, surtout de la part des revendeurs habitués à vendre de l’accompagnement à la carte.

Exit les serveurs qui sont seulement virtualisés là avec ESXi, le stockage qui est aggloméré ailleurs avec vSAN, le réseau qui est sécurisé ici avec NSX. Exit aussi les accessoires au détail pour superviser, administrer ou sécuriser. Désormais, on s’abonne à tout, avec une facture qui revient tous les mois et qui est calculée selon la quantité globale des cœurs de processeurs utilisés pour exécuter l’un ou l’autre des logiciels.

L’objectif de Broadcom serait « d’aider les clients de VMware à avancer rapidement dans leur transformation numérique pour faciliter leur succès. »

Les clients de VMware : ceux qui s’abonnent à VCF

Les concurrents de VMware, Nutanix en tête, n’y croient pas une seconde. Ils préviennent que ce sera trop cher et encouragent les victimes de cette nouvelle politique commerciale à migrer au plus vite vers leurs solutions alternatives. Au passage, rappelons que Nutanix, comme Red Hat d’ailleurs, commercialisent aussi leurs logiciels de virtualisation à l’abonnement. Mais leurs factures récurrentes sont pondérées par le fait que l’on peut toujours choisir les différents outils au détail.

« Dès le début de ce processus [de rachat], j'ai conclu que l'ancien modèle de commercialisation était trop complexe et trop coûteux pour VMware et ses clients (...) Ils veulent un produit plus simple et une innovation constante axée sur la sécurité et la résilience », répond aujourd’hui Hock Tan. Selon lui, le fait de tout acheter en bundle résout drastiquement les difficultés d’intégration entre les outils. Quant à l’abonnement, il a le mérite de pousser dans les datacenters une version constamment à jour des logiciels.

« Le modèle d'abonnement met fin aux pratiques d’upsell qui étaient courantes dans l'industrie du logiciel (et) qui consistaient à proposer une nouvelle édition du même produit avec des caractéristiques supérieures ou des produits complémentaires. Ces pratiques ne représentaient pas une véritable innovation et provoquaient la confusion et la frustration des clients qui n’avaient pas accès aux nouvelles fonctionnalités. Les licences par abonnement éliminent ces incitations », argumente-t-il encore.

En pratique, le bundle global revient au produit VMware Cloud Foundation (VCF), la version tout-en-un de vSphere que VMware packageait précédemment pour les hébergeurs. Hock Tan assure que le prix de son abonnement a été divisé par deux par rapport à l’époque où le produit global n’était pas censé être vendu au tout venant des entreprises.

Il existe encore une version de vSphere, baptisée à présent VMware vSphere Foundation (VVF), « pour les clients qui ne sont pas encore prêts à faire le grand saut vers une solution complète », mais elle ne comprend que les logiciels de base pour virtualiser des serveurs. Toute option – stockage, réseau, etc. - conduit systématiquement à paiement de l’abonnement à VCF.

Restent les entreprises qui possèdent encore des logiciels VMware qu’elles ont achetés avant l’entrée en vigueur de l’abonnement. « Elles peuvent continuer à bénéficier de la maintenance et du support en s'inscrivant à l'une de nos offres d'abonnement », prévient le PDG de Broadcom. Mais magnanime, il ajoute : « Pour les clients, qui choisissent de ne pas souscrire à l'une de nos offres d'abonnement, puissent continuer à utiliser leurs licences perpétuelles en toute sécurité, nous annonçons un accès gratuit aux patches de sécurité de type zero-day. »

Autant dire que les clients qui n’acceptent pas de payer en continue n’auront droit qu’au strict minimum en termes de correctifs. « L'évolution de la stratégie de mise sur le marché de VCF démontre que nous écoutons et aidons nos clients en améliorant continuellement nos produits pour eux », dit encore Hock Tan en suggérant que les clients sont désormais ceux qui prennent l’abonnement à VCF, pas ceux qui ont acheté jusqu’en fin d’année dernière des produits vSphere.