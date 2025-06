Sauvegarde : le Danois Auwau a une solution d’appoint pour les prestataires

Une interface pour revendre plus facilement des services de sauvegarde, telle est la fonction originale du logiciel Cloulity de la startup danoise Auwau. Cette dernière est en ce moment en campagne aux quatre coins de l’Europe pour se faire connaître des prestataires. L’intérêt de sa solution est qu’un seul logiciel avec une apparence changeante sert à tous les intervenants de la chaîne de prestation de sauvegarde.

« L’utilisateur a une console pour ses données. Son entreprise a une console pour gérer les coûts et les tailles de ses sauvegardes. Le revendeur a une console pour suivre l’activité sauvegarde de ses clients et les facturer. L’hébergeur a une console pour administrer sur son architecture les fonctions de sauvegarde commercialisées par ses partenaires. Et toutes ces consoles sont l’unique logiciel Cloulity », résume Thomas Bak, le PDG de la startup, que LeMagIT a rencontré à l’occasion d’un événement IT Press Tour consacré aux acteurs du stockage qui innovent en Europe.

Dans le monde des prestataires de service, on parle de multitenant : du prestataire qui opère le service découle toute une arborescence de revendeurs, entreprises clientes, directions et utilisateurs. Cloulity répartit les rôles, nivelle les fonctions, distribue les factures en cascade. En haut de la hiérarchie, le prestataire supervise son usine de sauvegarde. Tout en bas, l’utilisateur final indique les sauvegardes à faire, à restaurer ou à effacer. Les rôles n’ont rien à voir, mais il n’est plus nécessaire d’attribuer des logiciels différents à chacun et de prier pour qu’ils s’interconnectent convenablement.

Le détail important est qu’Auwau ne fournit ni l’hébergement des sauvegardes, ni le logiciel qui les produit. Seulement les interfaces de suivi, personnalisées au cas par cas aux couleurs du client. La prouesse est que chaque interface de la chaîne montre seulement à son utilisateur les informations qui le concernent. Et puis, bien entendu, le logiciel se connecte aux logiciels de sauvegarde du prestataire ainsi qu’aux volumes de stockage objet qui vont de pair, pour commander et monitorer tous les flux de sauvegarde.