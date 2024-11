Protection des données : les meilleures solutions selon les analystes

Les entreprises qui stockent et gèrent des données ont besoin d’un logiciel pour assurer leur sécurité. Mais quelle solution choisir pour sauvegarder les données, les restaurer, les garder secrètes, empêcher leur corruption et s’assurer qu’elles respectent les réglementations ?

La liste suivante de fournisseurs et de produits de protection des données reflète les recherches des cabinets de conseil concernant les logiciels les plus fonctionnels, les plus innovants ou les plus populaires. Les sources incluent l’inventaire de Gartner et un rapport dédié de Precision Reports.

Pour réduire encore davantage le champ d’action, nous avons également consulté d’autres sources afin de contextualiser et d’équilibrer les comparaisons de produits de protection des données. Pour chaque fournisseur ou produit figurant dans la liste des meilleurs outils de protection des données, nous indiquons les principales capacités et caractéristiques distinctives, ainsi que les types de cas d’utilisation et de besoins en matière de protection des données auxquels ils répondent. Les offres sont classées par ordre alphabétique.

Acronis La plateforme d’Acronis International associe des fonctionnalités de protection des données à des fonctions de cybersécurité et de défense des points d’accès. Elle offre également des fonctions conçues pour rendre la protection des données plus efficace, telles que l’optimisation du stockage pour les sauvegardes de données. Acronis se distingue surtout par son approche intégrée de la cybersécurité et de la protection des données, offrant une solution tout-en-un pour la protection des données et la cybersécurité.

Barracuda La plateforme de Barracuda Networks offre des fonctionnalités clés de sauvegarde et de récupération des données, tout en assurant l’efficacité du stockage et l’optimisation des coûts. La plateforme met également l’accent sur des fonctions telles que la déduplication, qui réduit les coûts de stockage des sauvegardes et peut accélérer la récupération en supprimant les informations redondantes des sauvegardes.

Cohesity La plateforme de Cohesity combine des fonctions de gestion et de protection des données en une seule plateforme. Elle offre aux entreprises non seulement des capacités de sauvegarde et de récupération des données, mais aussi de surveillance et de réplication des données à l’aide d’un ensemble intégré d’outils.

Commvault Outre les fonctions de base de sauvegarde et de récupération des données, la plateforme Commvault offre des fonctionnalités avancées telles que l’analyse active des menaces et la cyberdéception, laquelle vise à tromper les attaquants dans leurs efforts pour identifier où se trouvent les données sensibles ou critiques d’une entreprise. Ces fonctionnalités complètent et dépassent les fonctions de base disponibles sur les plateformes de protection des données standard.

Dell Les outils de protection des données de Dell offrent principalement des fonctionnalités de sauvegarde et de récupération des données. Les fonctionnalités complémentaires, telles que la découverte des données et la surveillance de l’activité des bases de données, ne constituent pas une priorité. Les fonctions de protection des données de Dell prennent en charge la plupart des environnements modernes. Ces dernières années, Dell a mis l’accent sur l’élaboration de fonctions de sauvegarde et de récupération des données multicloud.

Druva L’offre de protection des données de Druva se distingue par l’importance qu’elle accorde à l’optimisation des coûts et à la récupération efficace des données, en plus des fonctionnalités de base telles que la sauvegarde des données. En aidant les entreprises à déterminer les types d’actifs qu’elles doivent sauvegarder de manière rentable, la plateforme vise à fournir aux entreprises le meilleur équilibre entre la protection des données et la rentabilité de l’entreprise.

IBM Bien qu’IBM soit plus connu pour d’autres services et produits informatiques, ses offres de protection des données s’attachent particulièrement à répondre aux besoins des entreprises dont les parcs informatiques sont complexes et tentaculaires, comme celles qui exploitent des infrastructures multicloud. IBM met également l’accent sur la protection des données pour les charges de travail hébergées sur des plateformes héritées, telles que SAP S/4HANA.

Kaseya Bien que Kaseya soit traditionnellement un fournisseur de solutions de surveillance, il a ajouté des capacités de sauvegarde et de récupération des données à son ensemble d’offres. Par rapport à d’autres fournisseurs de protection des données, les capacités de protection des données de Kaseya sont plus limitées. Mais l’entreprise propose une série d’autres outils, tels que des logiciels de surveillance et de gestion à distance, qui s’intègrent à ses produits de protection des données et les complètent, ce qui en fait une plateforme de gestion informatique tout-en-un.

Microsoft En plus d’offrir des capacités de protection des données qui fonctionnent sur ses propres plateformes telles que le cloud Azure, Microsoft vend également un produit de protection des données à usage général appelé Microsoft Purview, qui fonctionne dans la plupart des infrastructures ou environnements modernes. Comme ses produits sont largement utilisés dans de nombreuses entreprises, Microsoft pourrait être le choix des entreprises qui cherchent à obtenir des capacités de protection des données sans avoir à travailler avec un nouveau fournisseur ou un fournisseur inconnu.

Quest Quest Software et l’éditeur CDW proposent des fonctions de sauvegarde et de récupération des données dans le cadre d’un vaste ensemble de produits de sécurité des données, de gestion des données, de migration et de gestion des points finaux. Les fonctions de protection des données de Quest se combinent avec sa large gamme d’autres offres pour fournir des capacités complètes de gestion, de sécurité et de protection des données.

Rubrik L’ensemble des produits de protection des données de Rubrik met également l’accent sur la sauvegarde et la restauration, non seulement des données que les entreprises stockent dans leurs propres applications et infrastructures, mais aussi des données hébergées dans des plateformes SaaS tierces telles que Microsoft 365 et Google Cloud. Certains produits de protection des données concurrents offrent également des fonctionnalités de protection des données SaaS, mais peu d’entre eux se concentrent sur ce cas d’utilisation de manière aussi approfondie que Rubrik.

Veeam Veeam propose un ensemble complet et polyvalent de protection des données qui fonctionne avec pratiquement tous les types d’environnement, y compris les données hébergées sur des serveurs bare-metal, sur des machines virtuelles et en cloud. Les fonctionnalités comprennent la restauration instantanée, la sauvegarde basée sur le stockage, la récupération de fichiers et de disques entiers, ainsi qu’un moteur de détection des logiciels malveillants alimenté par l’intelligence artificielle.