HPE accélère sa gamme de serveurs NonStop

Les serveurs NonStop à architecture redondante que HPE fabrique pour les marchés financiers (transactions bancaires, systèmes de paiement, bourse) et autres secteurs ne supportant pas d’interruption de service (télécommunications, centrales électriques, compagnies aériennes) gagnent en rapidité.

Les nouveaux modèles NS5 X5 et NS9 X5 ont deux fois plus de RAM que les machines précédentes, une bande passante Infiniband également multipliée par deux pour communiquer entre les machines, ainsi que des processeurs Xeon supportant à présent la mémoire DDR5. Selon HPE, ces améliorations apporteraient globalement 15 % de rapidité en plus par rapport aux modèles précédents.

Bien que les nouvelles machines ne soient pas destinées à exécuter des traitements d’intelligence artificielle (aucun modèle n’utilise de GPU), leur plus grande vitesse leur permet de mieux fonctionner en tandem avec les nouvelles opérations intensives de l’IA. Les banques et d’autres entreprises utilisent déjà l’IA pour faciliter la détection des fraudes. Et, selon HPE, les nouveaux serveurs NonStop complètent ces utilisations par un traitement fiable des données.

« Nous y intégrons l’IA avec des services et des logiciels périphériques, mais nous n’exécutons pas de charge de travail d’IA sur les machines NonStop. » Casey TaylorV-P et general manager NonStop, HPE

« Les clients n’utilisent pas l’IA sur la plateforme elle-même, mais ils veulent une capacité adjacente à l’IA », dit Casey Taylor, qui dirige la branche de machines NonStop chez HPE. « Nous y intégrons l’IA avec des services et des logiciels périphériques, mais nous n’exécutons pas de charge de travail d’IA sur les machines NonStop. »

Des machines moyennement performantes, mais très redondantes En pratique, les serveurs NonStop sont des machines très moyennement performantes par rapport aux serveurs traditionnels que les constructeurs mettent d’ordinaire en avant. Le NS5 X5 ne dispose que de 512 Go de RAM répartis par lots de 128 Go entre quatre processeurs Xeon Gold 3400 de quatrième génération (celle de 2023 ; Intel en est actuellement à la sixième). Sachant que chaque processeur fait le même travail que les autres et sert juste à répondre à tour de rôle. Ses 25 disques durs ont une connectique SAS (il est possible de rajouter trois tiroirs de 25 disques durs SAS pour étendre la capacité). Le NS9 X5 supporte de grimper jusqu’à 8 To de RAM répartis par lots de 512 Go entre 16 processeurs Xeon Gold 6400, toujours de quatrième génération. Ses 25 disques sont cette fois-ci des SSD, mais toujours connectés en SAS. La vraie performance de ces machines tient à leur réseau de communication Infiniband qui permet de synchroniser les contenus entre machines à la vitesse de, désormais, de 100 Gbit/s dans un sens comme dans l’autre.