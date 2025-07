IA agentique : le groupe Elior fait appel à IBM France

Au début de mois de juillet, Elior Group a annoncé un partenariat avec IBM France afin de bâtir une « Agentic AI & Data Factory ». Un petit retour en arrière s’impose pour comprendre la démarche.

Elior Group est un spécialiste de la restauration collective et des services. Au cours de l’année fiscale 2024, il a réalisé un chiffre d’affaires de 6,05 milliards d’euros, dont 4,38 milliards imputés à la restauration collective. Il opère 20 200 restaurants et points de vente dans onze pays. Il revendique 133 000 collaborateurs.

En mai 2022, le Groupe Derichebourg, un spécialiste du recyclage de métaux industriels, est devenu le premier actionnaire d’Elior Group après l’acquisition d’une part importante de son capital. En décembre de la même année, Derichebourg est devenu actionnaire majoritaire d’Elior Group en échange de la cession de ses activités multiservices. Une opération effectuée en avril 2023.

Mais il ne s’agit pas d’attendre cinq ans avant de livrer des résultats et encore moins de faire de l’innovation pour le simple plaisir d’en faire. « Nous souhaitons livrer un certain nombre d’outils, de technologies dès l’année prochaine », indique le DSI.

« Déjà chez Derichebourg, je travaillais avec IBM et nous avons toujours eu de bonnes relations. IBM fait partie des compagnies les plus innovantes et c’était légitime d’infuser ces sujets d’innovation dans le plan de transformation », justifie Eric Cuziat.

Un enjeu d’autant plus important que le groupe a largement diversifié ses activités. Oui la restauration collective (3,2 millions de convives servis en 2024) et le nettoyage sont ses activités principales, mais il fait aussi de l’accueil, de la vidéosurveillance, il détient une branche énergie, ou encore une agence d’intérim. « Nous avons aussi une activité beaucoup moins connue, mais qui est une pépite : Derichebourg Aeronautics services », ajoute Eric Cuziat. Cette division mène des prestations de sous-traitance de fabrication, en passant par les tests jusqu’à la modification des avions.

Recueillir les besoins auprès des métiers avec IBM Consulting

Selon le directeur des systèmes d’information, ce n’est pas à la direction des systèmes d’information de dicter la nature des projets d’IA. « L’innovation ne vient jamais d’un groupe. L’innovation vient du local, des métiers ».

C’est la raison pour laquelle Elior entend faire participer 300 personnes à son programme d’innovation IA, en provenance de l’ensemble des activités et de pratiquement tous les pays où le groupe est présent.

Le groupe n’est pas novice en matière d’IA. Prédiction de la fréquentation des restaurants jusqu’à 30 jours à l’avance, réduction du gaspillage alimentaire, analyse des ventes et des comportements clients pour adapter les achats de matières premières et les menus, encaissement automatisé pour réduire l’attente… déjà, les cas d’usage pour son activité principale sont nombreux. « Nous avons plusieurs projets propulsés par du deep learning qui sont déployés dans une majorité de pays et que nous allons continuer à déployer dans nos autres points de présence », affirme Eric Cuziat.

Il y a toutefois un ensemble d’optimisations qui peuvent profiter aux métiers du groupe. Ceux-là sont majoritairement liés à l’IA générative. « En à peine trois semaines, lors des ateliers avec IBM, nous avons identifié 60 à 70 cas d’usage potentiels. Ces rendez-vous auront lieu jusqu’à la fin de l’été », précise le DSI.

Ensuite, il faudra prioriser les cas d’usage. « Nous restons concentrés sur l’expérience de nos clients, l’amélioration des opérations, l’aide aux fonctions support, dont les gestionnaires RH pour accélérer les recrutements (environ 100 000 par an avec les intérimaires) et répondre mieux aux attentes des collaborateurs ».

« Dans les ateliers de travail sur lesquels nous nous concentrons actuellement, avec les différentes BU, notre rôle est d’écouter le quotidien des collaborateurs et de pouvoir très rapidement identifier quels sont les sujets sur lesquels l’innovation va permettre d’alléger la charge administrative et apporter encore plus de valeur pour le groupe », confirme Carolina Camacho Rubiano, data and AI Executive Partner chez IBM Consulting.

Ces dernières années, la DSI d’Elior a mené des hackathons de quelques jours en partenariat avec les directions métier afin d’éprouver des cas d’usage potentiels.

« Nous avons pu valoriser un certain nombre d’usages, a posteriori, nous avons calculé le ROI qu’ils représentaient, nous avons industrialisé la mise en œuvre des solutions définitives avant de les passer à l’échelle ». « Cela nous permet de monter modestement en connaissance sur l’ensemble des piles technologiques ».

Elior cherche d’abord à acculturer, à communiquer auprès de ses collaborateurs et favoriser les échanges.

« L’Agentic AI & Data Factory » que le groupe est en train de bâtir avec IBM France mènera la qualification des cas d’usage, ainsi que le calcul du retour sur investissement. Et la préparation à la réalisation des projets sélectionnés aura lieu au dernier trimestre de l’année 2025. « Nous allons mettre en place une sorte de marketplace agentique dans laquelle nous allons pouvoir distinguer un socle commun, des briques technologiques permettant de déployer des agents IA “cross entité”. Et par la suite nous allons prendre en compte la spécificité de chaque secteur d’activité et pays pour les déployer » anticipe Carolina Camacho Rubiano. Les premiers agents IA devraient être déployés au cours du premier trimestre 2026.