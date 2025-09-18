Puces IA : la Chine ne veut plus de Nvidia

La Chine n’achètera plus de GPU à Nvidia. Tel est l’ordre que vient de donner Pékin à ses entreprises, dans le contexte d’un bras de fer économique avec les USA. Ces derniers interdisaient de toute façon à la Chine d’accéder aux puces les plus puissantes. Quant à celles incapables d’entraîner des IA, l’administration Trump avait choisi d’en augmenter le prix, en prélevant une taxe de 15% sur leurs ventes. Interviewé par le Financial Times, Jensen Huang, le patron de Nvidia, dit sobrement prendre acte de ce rebondissement qui relève, dit-il, d’un « agenda plus large entre les deux pays [que le simple cas de Nvidia] ».

L’affaire est sans doute bien plus préoccupante pour Nvidia que son dirigeant veut bien l’admettre. Le constructeur a déjà fait fabriquer les nouvelles puces RTX Pro 6000D (anciennement B20) que plusieurs entreprises chinoises – dont le cloud Alibaba - devaient lui acheter par dizaines de milliers d’exemplaires au prix unitaire d’environ 8000 dollars. Au moins pour exécuter des IA déjà entraînées.

Il n’est pas certain que Nvidia parvienne facilement à recycler ces GPU sur le marché occidental, où il propose déjà des RTX Pro 6000 au même prix, mais trois fois plus puissants, car non soumis aux restrictions américaines.

La Chine a une alternative : Huawei La décision du gouvernement chinois est motivée, d’une part, par le fait que son constructeur local Huawei est désormais en mesure de fournir des GPU capables d’entraîner et d’utiliser l’IA. Ses actuels Ascend 910C sont près de trois fois plus performants que la puissance supposée des RTX Pro 6000D et ses prochains Ascend 920 devraient l’être davantage. Surtout, les puces de Huawei supportent d’être déployées en 384 exemplaires dans les clusters de calcul. Cela les rend capables d’entraîner des IA 1,7 fois plus rapidement que ne le font les meilleurs clusters DGX occidentaux. Eux sont basés sur un maximum de 72 très puissants GPU B200 de Nvidia. D’autre part, Pékin avait déjà fait savoir qu’il ne tolérait plus qu’on lui réserve des puces au rabais pour développer son IA. Après que l’administration Trump a levé l’embargo sur les précédents GPU H20 de Nvidia en juillet, en déclarant que ces puces bridées avaient pour seule vocation « de rendre les développeurs chinois accros à la technologie américaine », la Chine a finalement donné l’ordre de ne plus les importer. Avant ces déconvenues, la Chine représentait 13% des revenus de Nvidia, soit 17 milliards de dollars sur les 130 mds $ de son chiffre d’affaires 2024. Lors de la publication de ses résultats financiers du second trimestre de cette année, Jensen Huang expliquait même au média CNBC que le marché des puces IA pour la Chine devrait croître rapidement, qu’il pourrait à très court terme peser 50 mds $ par an.