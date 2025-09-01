Chiffrement externalisé : Fivetran se rapproche de S3NS

Le 25 août dernier, Fivetran a annoncé un partenariat avec S3NS, la joint-venture de Thales et de Google.

Ici, l’éditeur entend rendre sa solution d’ingestion et de transformation de données compatible avec l’offre « Contrôles Locaux » de S3NS.

Pour rappel, « Contrôles Locaux » est une solution de chiffrement externalisée opérée par Thales pour les clients de Google Cloud. Elle peut être considérée comme un dérivé de CipherTrust Manager exclusif aux environnements GCP.

Répondre aux exigences des entreprises régulées Les clients concernés peuvent s’assurer de l’hébergement de leurs données en France ou en Europe, dans les data centers de Google Cloud. De son côté, Thales s’assure de la gestion du matériel et des clés de chiffrement des données au repos depuis les trois data centers S3NS, isolés de ceux de GCP. Google Cloud garde la maîtrise des flux TLS, donc du chiffrement des données en transit. Dans le cas présent, la gestion des rôles et des accès se pilote depuis la console de Fivetran. Le spécialiste de l’ingestion de données n’a cessé de répéter que le marché français est l’un des plus importants en Europe pour lui. Il a également lancé une offre de déploiement hybride à la fin de l’année 2024, une solution issue du rachat de HVR, en 2021. Fivetran avait déjà évoqué ce projet de partenariat auprès du MagIT. L’éditeur a justement fait en sorte de rendre compatibles ses options de déploiements sur site et hybride avec Contrôles Locaux de S3NS. Il s’agit ici de répondre aux exigences de clients régulés. Fivetran mentionne le fait que ce partenariat résulte d’échanges avec une « grande compagnie d’assurance française », sans citer laquelle. S3NS, Thales et Google ont réussi à convaincre plusieurs assureurs de tester ou d’adopter leurs solutions, dont MGEN, la Matmut, AG2R La Mondiale ou encore le groupe AGPM. Le concurrent de Qlik entend par ailleurs répondre aux exigences des banques, des gouvernements et des acteurs du secteur de l’énergie. « Fivetran est une technologie reconnue, plébiscitée par ses performances dans le domaine de l’ingestion de données. Son intégration dans notre infrastructure cloud sécurisée marque une étape clé pour répondre aux enjeux conjoints de performance technologique et de conformité réglementaire », déclare Estelle Samwells, directrice commerciale chez S3NS, dans un communiqué de presse.