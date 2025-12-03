Concur sort ses premiers agents IA pour automatiser le voyage d’affaires et la gestion des dépenses

SAP Concur annonce le déploiement d’une nouvelle génération d’agents d’intelligence artificielle, baptisés « Agents Joule », au sein de ses solutions de gestion des déplacements et des dépenses.

Ces agents sont censés être capables de « comprendre, anticiper et agir », dans une logique d’IA agentique.

L’éditeur évoque une automatisation accrue des tâches T&E (Travel & Expense), avec la possibilité d’interagir en langage naturel pour initier des actions.

Un agent de réservation intégré à Concur Travel Le premier agent concerne la réservation (disponible dans Concur Travel), Booking Agent. L’outil transforme une instruction formulée en langage naturel en itinéraires « conformes, personnalisés et contextualisés », avec intégration d’estimations de coûts. Parmi les éléments cités par SAP figure la justification de la classe de voyage, des détails de prix et des projections de dépenses.

Un agent d’analyse des reçus dans Expense Dans Concur Expense, l’agent d’analyse des reçus ira au-delà de la simple lecture d’image. Selon Concur, il « reconstitue, déduit et complète les informations manquantes », identifie le fournisseur ou encore calcule des montants illisibles. SAP ajoute que sa précision augmenterait avec l’usage. Cet agent est déjà disponible.

Un planificateur de réunions multi-villes Le Meeting Location Planner Agent, intégré à Concur Travel, analyse pour sa part simultanément plusieurs critères afin de recommander une ville optimale pour une réunion impliquant des équipes situées dans différents lieux. Les paramètres incluent les coûts, la durabilité, la durée de trajet et les politiques internes. L’agent pourra proposer des hôtels, un budget prévisionnel et des scénarios alternatifs. Son déploiement est prévu courant 2026.

Un agent de validation des notes de frais Le quatrième agent, intégré à Concur Expense, vise à réduire les allers-retours entre collaborateurs et équipes financières. Il signale les erreurs, explique les règles « en langage clair » et doit garantir une soumission conforme dès la première tentative. Sa sortie interviendra également en 2026.