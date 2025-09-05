RH et intelligence artificielle : l’usage se diffuse, pas la confiance (étude)

L’intelligence artificielle (IA) progresse dans les services des ressources humaines (RH), mais sans emporter une adhésion totale. C’est ce que révèle la seconde édition du baromètre réalisé par OpinionWay pour l’éditeur de SIRH et de gestion de la paie Kelio, filiale du groupe Bodet basé à Cholet. L’étude, menée auprès de 301 responsables RH, montre une nette accélération de l’usage au quotidien : 28 % des professionnels interrogés disent utiliser l’IA dans leur activité en 2025, contre seulement 9 % en 2024 (+19 points).

Cette progression concerne toutes les tailles d’entreprise, mais elle serait plus marquée dans les structures de taille intermédiaire (34 %).

Parallèlement, la part de professionnels RH ouvertement réfractaires à l’usage de l’IA chuterait de 16 points en un an, bien qu’ils restent encore majoritaires (60 %).

Des outils perçus comme utiles, mais encore peu fiables C’est d’ailleurs là le paradoxe. Si l’IA séduit de plus en plus les départements RH, la confiance qu’elle inspire demeure fragile. Moins d’un professionnel sur deux (46 %) affirme lui faire confiance pour produire un travail de qualité. Ce taux reste stable par rapport à 2024… mais les jugements négatifs se durcissent : 27 % des sondés disent ne pas faire du tout confiance à l’IA, soit 7 points de plus qu’un an plus tôt. Selon Kelio, cette prudence refléterait la prise conscience des risques liés à la responsabilité juridique, à la protection des données et aux dérives potentielles de certaines applications (hallucinations, etc.). Le respect de la confidentialité et la sécurité des données personnelles sont cités comme le principal défi par 41 % des RH (+3 points). « [Les professionnels RH] sont des garde-fous essentiels contre des dérives technologiques qui pourraient impacter l’humain ou engager la responsabilité juridique des organisations », souligne Eric Ruty, directeur général de Kelio. « Leur méfiance est donc légitime vis-à-vis d’outils qui doivent encore faire la preuve de leur valeur ajoutée et de leur fiabilité. », concède-t-il.