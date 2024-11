Transformation digitale : les DRH regardent vers l’IA générative (et la RPA)

Une transformation digitale réussie est une transformation technologique, mais aussi une transformation qui accompagne les employés. Cette mission incombe naturellement, en tout cas, en partie, aux RH. Or selon une étude PwC France et Maghreb, plus de la moitié des DRH se sentiraient dépassées par la transformation des métiers et des compétences.

La DRH : boussole des transformations Les DRH mettent en place des centres d’excellence en conduite du changement. Elles participent à l’amélioration de l’expérience collaborateur (EX). Elles multiplient le design d’« employee journey » ou la mise en place de « HR Services Offering ». Elles sont aussi les moteurs de « l’upskilling » et du « reskilling ». Et elles participent aux stratégies pour attirer les nouveaux talents – qui mèneront la transformation de l’entreprise – par exemple avec un SWP (Strategic Workforce Planning) et pour retenir les talents internes en renforçant leur « Employee Value Proposition » (promesse employeur). Bref, elles deviennent, en quelque sorte, « la boussole des transformations », pour reprendre une expression de PwC.

Un outillage RH qui évolue Mais pour ne pas perdre le Nord et garder le cap face à des compétences mouvantes qui changent rapidement et en permanence, la fonction RH s’outillerait de plus en plus. « À l’ère de “l’entreprise transformative”, les RH doivent mener leur propre transformation. » PwC France et Maghreb « À l’ère de “l’entreprise transformative”, les RH doivent mener leur propre transformation », souligne PwC. Concrètement, 45 % des répondants aspirent à une fonction RH augmentée, enrichie en outils, orientée vers les collaborateurs, avec des processus et des données optimisés. La problématique n’est évidemment pas exactement la même selon la taille de l’entreprise, mais elle reste transverse. Les grands groupes, qui ont déjà amorcé leur modernisation, en sont à se doter d’outils de pilotage pour anticiper les écarts de compétences et les besoins futurs (effectifs, ressources, etc.). Les plus petites structures, quant à elles, souhaitent mettre à jour leurs outils et processus.

Des investissements technologiques Pour accompagner leur transformation, deux tiers des DRH ont en tout cas déjà engagé (ou prévoient de réaliser) des investissements technologiques. Les deux grands types d’outils ciblés seraient aujourd’hui les « talents suites » (Talent Management) et les outils RH dans le cloud. L’outillage du Core RH serait donc achevé, ce qui n’est pas forcément l’analyse de tous les observateurs. Dans l’ordre, la fonction RH utilise ces outils pour la gestion administrative (54 %), le recrutement (43 %) et la gestion de la performance et des carrières (36 %).

L’IA générative et la RPA aussi Les DRH regardent aussi du côté de l’intelligence artificielle générative. 65 % d’entre eux la placent même en tête des technologies les plus prometteuses. L’expérimentation à travers des Proofs of Concept (POCs) serait largement répandue. Toutefois, note PwC, son déploiement resterait encore limité. La technologie est en effet récente, et elle n’est pas sans préoccupations éthiques. La RPA (Automatisation robotisée des processus) est une autre technologie regardée de près par les DRH qui la positionnent en deuxième position parmi les technologies les plus prometteuses (60 %) tout en étant « plus établie et mature que l’IA générative ». En troisième place (55 %), l’intelligence artificielle « classique » continue d’être un domaine d’investissement clé pour les DRH. Ses capacités d’analyse avancée – comme pour la planification stratégique des ressources – intéresseraient particulièrement les responsables RH. L’IA appliquée au RH reste cependant un sujet brûlant.