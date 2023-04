L’État au soutien d'alternatives souveraines à Office 365

L’État veut accélérer le développement de suites collaboratives françaises qui puissent se positionner comme des alternatives souveraines crédibles à Office 365 de Microsoft et à Workspace de Google.

Bpifrance a lancé un appel à projets en 2022 pour identifier et sélectionner des éditeurs et des fournisseurs d’IT capables de répondre à ce défi. Les lauréats ont été dévoilés ce 6 mars 2023.

Ils bénéficieront au total d’une aide de 23 millions € pour « passer à l’échelle » et les accompagner vers la qualification SecNumCloud dans sa version 3.2 (étape indispensable pour être « Cloud de Confiance » ). Cette aide prendra la forme d'un « mix de subventions et d’avances remboursables », précise Bpifrance au MagIT.

Bpifrance a retenu les trois « attelages » suivants, composés en tout de 18 acteurs ( Outscale - le cloud de Dassault Systèmes - et XWiki étant partenaires de plusieurs projets) :

Le projet collaboratif de la DINUM

« La DINUM constate au quotidien des fragilités certaines dans le numérique de l’État. » Feuille de route de la DINUM

Le 9 mars, la nouvelle directrice de la DINUM, Stéphanie Schaer avait également évoqué le développement d’une suite bureautique et collaborative, dans la continuité de Tchap (alternative à WhatApp et à Signal) et de Resana, pour compléter le catalogue SNAP (sac à dos de l’agent public).

En conférence de presse, Stéphanie Schaer a fixé le plafond du coût de cette suite à une cinquantaine d’euros par utilisateur et par an.

Question du député Philippe Latombe au gouvernement sur l’utilisation d’Office 365 dans les institutions publiques.

« La DINUM s’engage dans la structuration d’une offre en tant qu’opérateur de produits numériques interministériels mutualisés, en visant à apporter […] une alternative concurrentielle, évolutive et ergonomique pour les outils de bureautique », précise l’organisme interministériel.

« C’est un axe essentiel de souveraineté numérique de l’État », continue-t-il. « Il s’agit de disposer de solutions cloud, adaptées aux besoins de l’administration. Ces chantiers seront menés en collaboration étroite avec l’ANSSI pour une pleine prise en compte des enjeux de cybersécurité ».